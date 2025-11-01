WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"

"Marcos Pereda arranca una planta de trigo de la tierra en su enorme finca aquí al norte de Buenos Aires y dice con satisfacción: “Muy buen desarrollo radicular”.

Predice que la cosecha de este año será mayor de lo habitual. El inconveniente, según él, es que el gobierno recibirá 1 de cada 10 camiones cargados de trigo. En el caso de la soja, recibirá 1 de cada 4.

Se refiere al que podría ser el impuesto más extraño del mundo. La mayoría de los países fomentan, e incluso subvencionan, las exportaciones. Argentina hace lo contrario: impone un impuesto a sus exportaciones más importantes, como la soja, el trigo, la carne de vacuno y el maíz. Este impuesto ayuda a explicar el estancamiento del sector exportador argentino, la escasez perpetua de reservas internacionales y las recurrentes crisis cambiarias.

Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, un grupo empresarial, afirma que el impuesto es el motivo por la que el número de agricultores se ha reducido en 1/5 desde principios de la década de 2000. “No tienen la suficiente escala, ya que los impuestos se comen todas sus ganancias”.

Hace dos años, el presidente Javier Milei prometió eliminar el impuesto. Hasta ahora, solo lo ha suprimido para algunos productos, mientras que lo ha reducido para otros. La contundente victoria de su partido en las elecciones legislativas del domingo pasado ha reavivado la esperanza de que el impuesto esté a punto de desaparecer.

“Este es un gobierno con el que sentimos que hay una oportunidad”, dijo Ignacio Kovarsky , presidente de CARBAP, una organización que agrupa a asociaciones agrícolas.

Eliminar el impuesto a las exportaciones se sumaría a la “terapia de choque” que Milei, un economista libertario de pelo alborotado, ha aplicado a la economía estatal y al gobierno sobredimensionado de Argentina.

Kovarsky reconoce que Milei primero tuvo que estabilizar la economía y señala que su presupuesto para el próximo año no contempla ninguna reducción en los impuestos a las exportaciones.

Kovarsky añadió: “Me siento como un esclavo al que le han enseñado la llave de las esposas y le han dicho: 'Algún día te liberaré', ¡pero nunca lo hacen!”.

cosecha-soja-inta-oliveros-2-copia.jpg Los brasileños están «sembrando en lugares inimaginables con tecnología de semillas, donde antes creían imposible el cultivo, porque la rentabilidad lo mueve todo».

La promesa

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Milei, afirmó que, al reducirse el gasto, también se reducirán los impuestos. Los impuestos a las exportaciones «son sin duda una opción», declaró, al tiempo que señaló que es necesario abordar numerosos impuestos, incluidos los que gravan el trabajo y las transacciones financieras. «Cada sector solicita la reducción de su impuesto específico».

Milei necesita esos ingresos para mantener el Presupuesto equilibrado, algo crucial para controlar la inflación, pilar fundamental de su programa de reformas. También debe tener cuidado de no molestar a la Administración Trump, que proporcionó un respaldo de US$ 20.000 millones a la moneda local, el peso, lo que contribuyó a sellar su victoria electoral del domingo. Las exportaciones argentinas de soja se dispararon tras la suspensión del impuesto el mes pasado, lo que provocó consternación entre los agricultores estadounidenses.

Los impuestos a las exportaciones fueron comunes en los países en desarrollo, pero la mayoría, incluida Argentina, los eliminó en gran medida a principios de la década de 2000. En 2002, colapsó el sistema monetario que vinculaba el peso al dólar, lo que desencadenó una profunda devaluación y una recesión.

El gobierno decidió entonces gravar a los exportadores porque se beneficiaban de la depreciación del peso y los altos precios de las materias primas. El presidente Néstor Kirchner, del partido peronista, un movimiento de izquierda fundado por el líder autoritario Juan Perón, aumentó posteriormente los impuestos a las exportaciones para financiar el incremento del gasto, alegando que esto también reduciría los gastos en alimentos de las familias al redirigir las ventas del mercado exterior al mercado interno, según Pablo Guidotti , economista de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires.

Pero Guidotti afirmó que, si bien los beneficios de la devaluación de la moneda y el alza de los precios de las materias primas son temporales, “los impuestos que comienzan siendo temporales se vuelven permanentes”.

Los ingresos provenientes de este impuesto representan actualmente el 0,9% del Producto Interno Bruto, frente al 0% en 2001, según EcoAnalytics, una consultora argentina. Argentina depende de los impuestos a las exportaciones más que cualquier otra economía importante o productor de cultivos básicos, según datos del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dado que los precios de los productos básicos argentinos se fijan en los mercados globales, los productores deben absorber el impuesto en lugar de repercutirlo en los compradores. Esto tiene varias consecuencias. Tierras marginales que de otro modo serían rentables quedan fuera de la producción. CREA , una asociación del sector agropecuario, estima que el 39% de las tierras agrícolas de Argentina no son rentables para la soja con el impuesto a la exportación, mientras que casi todas lo son sin él. Al reducir los márgenes, el impuesto desalienta el uso de semillas y fertilizantes patentados y costosos.

Los productores afirman que por eso la producción y las exportaciones de Argentina se han quedado rezagadas con respecto a las de sus pares. Desde 2009, la superficie cosechada de soja ha aumentado un 8% en Argentina, pero un 118% en Brasil, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los brasileños están «sembrando en lugares inimaginables con tecnología de semillas, donde antes creían imposible el cultivo, porque la rentabilidad lo mueve todo», dijo Kovarsky. «Nos mantenemos estancados en la producción de carne, leche y cereales» debido a los impuestos a la exportación. (...)".

