Pese a las inundaciones y las retenciones, el campo sorprendió con su gran apoyo a Javier Milei

El interior bonaerense las adhesiones a Javier Milei llegaron incluso a superar el 50% de los votos en numerosos departamentos.

De hecho, solo hay 14 de los más de 100 partidos ubicados en zonas "productivas" donde LLA perdió frente a FP.

Ni el agua lo tapó

Además el apoyo a Javier Milei se dio incluso en zonas que están bajo situación de inundación, por lo que no parece haber tenido efecto, por ejemplo, el discurso del oficialismo bonaerense de culpar a la Nación por las obras no realizadas en los últimos años.

En 9 de Julio, por ejemplo, LLA se alzó con el 53,7% de los sufragios, contra 28,7% de FP. Lo mismo sucedió en 25 de mayo (50,8% a 31,5%) o en Carlos Casares (53,5% a 32,8%), por solo citar algunos casos de los distritos que presentan la peor situación en la actualidad.

inundaciones.jpg Ni las retenciones ni las inundaciones frenaron el triunfo de La Libertad Avanza.

En este marco, los 15 partidos con mayor porcentaje a favor de Milei fueron Coronel Rosales (61,6%); Villarino (58,7%);

Puan (58,2%); Saavedra (57,9%); General Villegas (56,8%); Balcarce (56,8%); Coronel Pringles (55,7%); San Cayetano (55,6%); Adolfo Alsina (55,1%); Coronel Dorrego (54,6%); San Antonio de Areco (54,3%); Bahía Blanca (54,1%); Saladillo (53,8%); General Arenales (53,7%), y 9 de Julio (53,7%).

Los votos de la región centro

En lo que respecta a las provincias de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), que completan la zona núcleo de mayor producción de granos del país, también el dominio de LLA fue abrumador.

Y allí el componente político tampoco es menor, ya que perdieron los candidatos de Provincias Unidas, la coalición liderada por el exgobernador cordobés, Juan Schiaretti (que iba de cabeza de lista de diputados en su provincia) y por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro (que llevaba a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, al frente de los postulantes).

Ambos dirigentes suelen frecuentemente defender al campo y criticar la existencia de las retenciones, pero eso no logró evitar que LLA les ganara también en sus territorios y contra sus grandes aparatos políticos.

