El campo no frena y exporta cada vez más

Fuentes del sector aseguran que el gobierno de Donald Trump evalúa ampliar las compras de carne argentina para contener los precios internos, en medio de una crisis de oferta ganadera que se agrava hace años. La prolongada sequía en regiones clave redujo el rodeo norteamericano, mientras los problemas sanitarios con México y el quiebre comercial con Brasil complicaron aún más el abastecimiento.

Ante la presión inflacionaria sobre los precios de los alimentos, la Casa Blanca busca alternativas rápidas. La carne argentina, con una reputación consolidada por su calidad y un costo competitivo, aparece como una ficha clave en ese tablero.

El dólar no paraliza

A pesar del miedo inversor y la huida hacia el dólar, el agro argentino se mueve en sentido contrario. El dinamismo exportador se sostiene, los frigoríficos trabajan a buen ritmo y los embarques hacia Estados Unidos crecieron con fuerza.

Desde su reapertura en 2018, ese mercado pasó de un cupo acotado de 20.000 toneladas libres de arancel a un flujo creciente de envíos. En 2024 se exportaron 34.750 toneladas por US$ 190 millones, y este año, hasta septiembre, ya se superaron las 29.000 toneladas, equivalentes a US$ 215 millones, un 11% más que todo 2024.

Mientras el mercado financiero local oscila entre la incertidumbre cambiaria y el temor a un nuevo salto del dólar, el agro parece operar con otra lógica, apostando a la continuidad productiva y a la diversificación de destinos.

Qué hay detrás del posible acuerdo

En Washington se analiza una reducción de aranceles o una ampliación del cupo preferencial para la carne argentina, hoy gravada con un 10% dentro de la cuota y hasta 36,4% fuera de ella.

De concretarse, el acuerdo permitiría ganar competitividad frente a otros exportadores y afianzar una relación comercial que viene cobrando impulso.

Sin embargo, el silencio oficial sobre los términos alimenta la especulación. Se espera que Estados Unidos exija contrapartidas en materia de apertura arancelaria o, incluso, condiciones geopolíticas vinculadas a la relación de Argentina con China, su principal comprador y rival estratégico de Washington.

Aunque un acuerdo de esa magnitud no se definirá de un día para otro, los analistas ven en esta negociación una señal política clara: Estados Unidos vuelve a mirar a la Argentina como proveedor confiable, y eso, en medio de la tormenta financiera local, envía un mensaje de estabilidad al mundo agroexportador.

Los especialistas coinciden en que un eventual aumento de envíos a Estados Unidos no presionaría los precios internos, ya que el país produce más de 3 millones de toneladas anuales.

El efecto inmediato sería una recomposición de márgenes para la industria exportadora, más que un traslado a los precios de la hacienda o del mostrador.

Productores que piensan a largo plazo

En el plano doméstico, los productores validan precios elevados por el ternero con una lectura más estratégica que especulativa. La apuesta es anticiparse a un escenario de demanda sostenida y a una posible mejora en el tipo de cambio que eleve los ingresos del sector.

A diferencia de otros momentos, cuando la compra de hacienda fue un refugio de valor ante la inflación, hoy la tendencia responde a fundamentos productivos sólidos.

El sector percibe que, si el acuerdo con Estados Unidos prospera y China mantiene su ritmo de compras, la carne argentina enfrentará dos o tres ciclos de firmeza en los precios internacionales.

El agro se mantiene firme

Mientras buena parte de la economía se paraliza por la incertidumbre electoral y la falta de crédito, el agro muestra que, aun en contextos de miedo, sigue habiendo sectores que generan dólares, empleo e inversión.

El eventual entendimiento con Estados Unidos no solo consolidaría la posición exportadora argentina, sino que también reafirmaría la resiliencia de una industria que produce, invierte y crece en silencio, incluso cuando el resto del país se paraliza por temor al día después.

