Alfonsín (1983), De la Rúa (1999) y el campo (2008) eligieron el Monumento; Milei, Parque España

image Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez

Finalmente, en 2008, la Mesa de Enlace conformada por Federación Agraria, CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural inundaron la avenida Belgrano y dieron el espaldarazo para decretar el fin de las retenciones móviles (Resolución 125).

image Protesta del campo en 2008, antes del voto en el senado por la 125.

Milei blindado y con cientos de colectivos fletados

En lugar de escoger un lugar abierto, el actual Jefe de Estado prefirió un lugar semi privado como el Parque España, junto al primer Hotel 5 Estrellas que tuvo la Chicago de Argentina.

Hasta el coqueto sitio (uno de los más caros de la ciudad) arribaron decenas de colectivos provenientes de CABA, el conurbano, Santa Fe Capital y Córdoba, entre otras urbes.

El presidente aterrizó en el helipuerto de Prefectura Naval ubicado en la bajada Sargento Cabral y avenida Belgrano, a pocas cuadras del escenario central. ¿Es correcto que se usen inmuebles, rodados y unidades aéreas del Estado para un acto partidario? El presidente aterrizó en el helipuerto de Prefectura Naval ubicado en la bajada Sargento Cabral y avenida Belgrano, a pocas cuadras del escenario central. ¿Es correcto que se usen inmuebles, rodados y unidades aéreas del Estado para un acto partidario?

"Movilización" motorizada de Javier Milei y LLA en Rosario (23/10/2025).

Mantuvo reuniones en el vecino hotel Ros Tower con candidatos y dirigentes de La Libertad Avanza de la provincia de Santa Fe.

Existen varios anillos de seguridad de distintas fuerzas federales para evitar que manifestaciones opositoras puedan llegar hasta el Parque España.