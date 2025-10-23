Tremendo choque de trenes en San Miguel: El caos se apoderó de la Línea Urquiza

Servicio interrumpido e indignación en redes

Metrovías emitió un comunicado en el que confirmó el "rozamiento" entre las formaciones y aseguró que se activaron todos los protocolos de seguridad. Sin embargo, las imágenes que circulan en redes sociales muestran un daño considerable en los vagones, lo que contradice la versión oficial de un simple roce. Los usuarios expresaron su indignación por la falta de explicaciones claras y exigen saber qué falló en el sistema de señalización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1981525099820851400&partner=&hide_thread=false Dos vagones del tren Urquiza tuvieron un “rozamiento” en la estación Lemos en San Miguel y al menos cuatro personas resultaron heridas.



Ambulancias y bomberos asistieron a los pasajeros, todos con lesiones leves.



Se investigan las causas. pic.twitter.com/LO4PMKT5Gg — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) October 24, 2025

El servicio ferroviario quedó limitado entre Campo de Mayo y Federico Lacroze, afectando a miles de pasajeros que utilizan esta línea para trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Se desconoce cuándo se restablecerá la circulación normal.

