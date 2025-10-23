Un incidente que sacude al transporte público del Conurbano bonaerense tuvo lugar este 23/10 por la noche en la Estación Lemos de Campo de Mayo, San Miguel, cuando dos formaciones de la Línea Urquiza protagonizaron un choque que dejó al menos 10 heridos y generó escenas de pánico entre los pasajeros.
10 HERIDOS
Tremendo choque de trenes en San Miguel: El caos se apoderó de la Línea Urquiza
Dos formaciones se rozaron en la Estación Lemos de Campo de Mayo; las imágenes del desastre ya circulan en redes. Tremendo choque de trenes en San Miguel.
Pánico, heridos y caos en los vagones tras el choque
Según las primeras versiones, el rozamiento se produjo cuando una de las formaciones ingresaba a la estación mientras la otra salía del andén. Lo insólito del hecho es que ambos trenes circulaban por vías paralelas y, en cuestión de segundos, se impactaron lateralmente generando un estruendo que alertó a vecinos de la zona. Las causas exactas del incidente todavía están bajo investigación, pero ya hay voces que cuestionan los protocolos de seguridad de Metrovías.
Entre los heridos se encuentran Walter Cuestas (52), quien sufrió lesiones en ambas piernas; José Fernández Larramendia (48), de nacionalidad paraguaya, con golpes en el brazo derecho y la rodilla izquierda; Mariano Pucheco (32) y Emanuel Ramírez (32), ambos con politraumatismos; Lucas Pauricio (43), con dolor cervical; Carlos Barrionuevo (35), también politraumatizado; y Sylen Narváez (24). Todos fueron trasladados por el SAME al Hospital Larcada, donde reciben atención médica.
Personal de Bomberos Voluntarios, Policía Federal y equipos de emergencia trabajaron contrarreloj para asistir a los pasajeros atrapados en los vagones. Según fuentes oficiales, la mayoría de los heridos presenta lesiones leves, aunque uno de ellos sufrió cortes profundos en las piernas que requieren atención especial.
Servicio interrumpido e indignación en redes
Metrovías emitió un comunicado en el que confirmó el "rozamiento" entre las formaciones y aseguró que se activaron todos los protocolos de seguridad. Sin embargo, las imágenes que circulan en redes sociales muestran un daño considerable en los vagones, lo que contradice la versión oficial de un simple roce. Los usuarios expresaron su indignación por la falta de explicaciones claras y exigen saber qué falló en el sistema de señalización.
El servicio ferroviario quedó limitado entre Campo de Mayo y Federico Lacroze, afectando a miles de pasajeros que utilizan esta línea para trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Se desconoce cuándo se restablecerá la circulación normal.
