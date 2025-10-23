Última jugada del peronismo: Kicillof, Massa y Taiana apuestan al conurbano para "frenar" a Milei

La estrategia busca garantizar la participación en un contexto donde se prevé un ausentismo cercano al 30%. “Cada voto cuenta, sobre todo en la provincia”, repiten en el entorno del gobernador.

El foco: el eje productivo del conurbano

El cierre de Fuerza Patria será este jueves con dos actividades clave. Por la mañana, Kicillof estuvo en Almirante Brown, y por la tarde, el acto principal será en San Martín, distrito que concentra un fuerte entramado industrial y es considerado “la capital nacional de la Pyme”.

La elección de ese municipio no es casual: es el bastión político de Gabriel Katopodis, exministro de Obras Públicas y figura cercana a Kicillof, que además mantiene diálogo con el kirchnerismo y con sectores del sindicalismo.

“En la provincia están cerrando 30 pymes por día. No es casualidad: el modelo de Milei destruye empleo y producción”, advirtió Kicillof en uno de los últimos actos. Y remarcó: “Lo que está en juego el domingo es si la gente llega a fin de mes, si los jubilados pueden vivir dignamente y si la industria nacional sigue existiendo”.

Expectativa y señales de unidad

En La Plata confían en mantener una ventaja superior a los siete puntos sobre La Libertad Avanza, aunque reconocen que los últimos sondeos muestran un escenario más parejo. “Hay confianza, pero nadie se confía”, resumió un funcionario bonaerense.

La noche del domingo, los principales dirigentes seguirán los resultados en el Hotel Grand Brizzo de La Plata, el mismo lugar donde celebraron la victoria del 7 de septiembre. Además de Kicillof y Massa, se espera la presencia de Máximo Kirchner y de referentes de La Cámpora, aunque el dispositivo electoral será compartido entre todos los sectores.

Un cierre sin shows, pero con mensaje político

A diferencia de Javier Milei, que canceló su acto final en el conurbano y delegó la campaña en Diego Santilli, el peronismo apostó por una foto de unidad y trabajo de base. No habrá discursos encendidos ni escenografía masiva: solo recorridas, encuentros sectoriales y un pedido claro al electorado.

“El desafío es sostener la unidad hasta el domingo. Después, vendrá el momento de discutir cómo sigue el peronismo”, confían en el comando bonaerense. Por ahora, el objetivo es uno solo: mantener el poder en la provincia y evitar que el avance libertario erosione su principal bastión político.

