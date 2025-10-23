Que el discurso no tape la realidad: Los homicidios no desaparecieron en Santa Fe

Urgente24 lo viene anticipando desde principio de año... las balas siguen dando vueltas en territorio complicado.

image Principalmente en Rosario, las calles dejan entrever que la violencia continúa.

Mientras tanto, los políticos sacan provecho ocultando la realidad...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1979527288296239510&partner=&hide_thread=false Rosario estaba tomada por los narcos: homicidios, droga y descontrol.



El gobierno de Alberto Fernández había entregado la ciudad.



Nosotros la recuperamos.

Rosario volvió a ser de los rosarinos. Rosario hoy es libre. pic.twitter.com/TyuyfcAT9D — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 18, 2025

Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios

En medio de un marco que volvió a terapia intensiva, el ministerio de Justicia y Seguridad dispuso una actualización del monto que ofrece a quienes aporten información relevante para esclarecer delitos sin resolver. El listado incluye más de 30 causas ocurridas entre 2024 y 2025 en distintas ciudades de la provincia.

La medida, formalizada a través de la Resolución Nº 3053/2025, busca "mantener el incentivo" a la colaboración ciudadana en el esclarecimiento de casos de asesinatos ocurridos en distintas localidades santafesinas. El texto aclara que la identidad de las personas que aporten datos o resulten beneficiarias de las recompensas se mantendrá en secreto "antes, durante y después" de la investigación.

image

El pago de las recompensas quedará sujeto a la evaluación del MPA y la dirección provincial de Protección de Testigos, que determinarán la utilidad de la información aportada. En caso de que haya más de una persona colaboradora, el monto podrá dividirse según la relevancia de los aportes.

Ojo Maximiliano Pullaro

El gobernador santafesino se presentó como el hombre duro de la política que viene a recuperar las cárceles provinciales y las calles de Rosario tomadas por las bandas criminales. Sin embargo, la ciudad lo sigue exponiendo a pocos días del 26 de octubre.

La construcción del político que representa el hombre que viene de Hughes está en progreso y dependerá de lo que logre en seguridad. Hasta el momento, los homicidios han bajado, pero no desaparecido, y en los últimos meses, después de cierta 'calma' en la city rosarina, la violencia volvió a tomar valor. Algo no cierra.

Pese a sus medidas de seguridad implementadas, los números muestran un panorama complicado en el territorio santafesino, con un repunte de la violencia que genera preocupación tanto en las autoridades como en la población.

25.9-Informe-HOMICIDIOS-Enero-Septiembre-2025-1

Más contenidos de Urgente24

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)

No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha