Conmebol inspeccionó el estadio de Deportivo Madryn para partidos internacionales

Las tareas comenzaron el miércoles 22 de octubre con los primeros relevamientos técnicos, mientras que el jueves 23 se llevó a cabo un exhaustivo análisis de las torres de iluminación, con el objetivo de determinar su compatibilidad con los estándares requeridos para transmisiones oficiales de televisión.

La inspección fue considerada satisfactoria por los equipos presente y se espera que en las próximas semanas se conozcan los resultados formales del informe técnico, que podría significar un paso importante para que el Abel Sastre reciba competencias de orden internacional en un futuro cercano, aportó el medio Doble Amarilla, quien sostuvo que la Selección Argentina femenina podría ser uno de los primeros equipos en utilizar el recinto.

image El estadio de Deportivo Madryn cuenta con 8000 localidades. El Aurinegro es candidatazo a ascender a la Primera División.

El comunicado de Deportivo Madryn luego de la inspección de Conmebol

En sus redes sociales oficiales, el club patagónico notificó la visita de la Conmebol a sus instalaciones:

"CONMEBOL INSPECCIONA EL ESTADIO 'ABEL SASTRE'.

Entre los estadios que AFA propuso como posibles sedes de eventuales cotejos de carácter internacional, está el 'Abel Sastre'. Por ello, hoy comenzaron los trabajos de los equipos técnicos de @CONMEBOL para la habilitación correspondiente.

Hoy se realizó el análisis de las torres de iluminación, para determinar la compatibilidad con las transmisiones oficiales de televisión.

Mañana jueves, desde la mañana, habrá otro equipo de inspectores que será responsable de analizar la infraestructura e instalaciones del estadio".