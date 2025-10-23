Entre este miércoles 22 y jueves 23 de octubre, hubo miembros de la Comisión de Estadios de la Conmebol que estuvieron en el estadio Abel Sastre analizando las características del recinto del Deportivo Madryn, que viene de perder la final por el ascenso ante Gimnasia de Mendoza y está en suspenso por el escándalo ante Gimnasia de Jujuy.
DE NO CREER
Conmebol inspeccionó el estadio de Deportivo Madryn para partidos internacionales
La Conmebol se encuentra analizando el Abel Sastre, estadio de Deportivo Madryn. Ya comenzaron los trabajos de los equipos para habilitar el recinto.
Mientras espera la resolución del Tribunal de Disciplina de AFA por la polémica suspensión del partido correspondiente a la ida de los cuartos de final ante el Lobo Jujeño, y para el duelo de vuelta por dicha instancia del Reducido, el Aurinegro recibió la visita de Conmebol en su estadio.
Tras un primer tiempo cargado de polémicas, en el que Gimnasia de Jujuy le ganaba por 1-0 a Deportivo Madryn en la en el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, el Lobo reclamó un penal a favor no cobrado y también alzó la voz por la expulsión a Matías Noble en tiempo de descuento. Vale mencionar que AFA hizo todo lo posible para que Madryn le ganara la definición al Lobo Mendocino...
Desde allí se desató el escándalo. El árbitro, Lucas Comesaña, se fue escoltado por la Policía y bajo una lluvia de proyectiles y no volvió a salir para el complemento luego de haber denunciado amenazas de muerte por parte de dirigentes del Lobo, que, según contó el referee en TyC Sports.
Conmebol inspeccionó el estadio de Deportivo Madryn
La Confederación Sudamericana realizó una inspección para evaluar al conjunto chubutense como posible sede de futuros eventos internacionales. La Asociación del Fútbol Argentino habría tenido una fuerte influencia en la visita de los emisarios del organismo que regula el fútbol en la región.
Las tareas comenzaron el miércoles 22 de octubre con los primeros relevamientos técnicos, mientras que el jueves 23 se llevó a cabo un exhaustivo análisis de las torres de iluminación, con el objetivo de determinar su compatibilidad con los estándares requeridos para transmisiones oficiales de televisión.
La inspección fue considerada satisfactoria por los equipos presente y se espera que en las próximas semanas se conozcan los resultados formales del informe técnico, que podría significar un paso importante para que el Abel Sastre reciba competencias de orden internacional en un futuro cercano, aportó el medio Doble Amarilla, quien sostuvo que la Selección Argentina femenina podría ser uno de los primeros equipos en utilizar el recinto.
El comunicado de Deportivo Madryn luego de la inspección de Conmebol
En sus redes sociales oficiales, el club patagónico notificó la visita de la Conmebol a sus instalaciones:
"CONMEBOL INSPECCIONA EL ESTADIO 'ABEL SASTRE'.
Entre los estadios que AFA propuso como posibles sedes de eventuales cotejos de carácter internacional, está el 'Abel Sastre'. Por ello, hoy comenzaron los trabajos de los equipos técnicos de @CONMEBOL para la habilitación correspondiente.
Hoy se realizó el análisis de las torres de iluminación, para determinar la compatibilidad con las transmisiones oficiales de televisión.
Mañana jueves, desde la mañana, habrá otro equipo de inspectores que será responsable de analizar la infraestructura e instalaciones del estadio".