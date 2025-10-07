3 finales encima: el experimentado árbitro para Deportivo Madryn vs. Gimnasia

Nicolás Ramírez dirigirá su tercera final consecutiva por el ascenso a Primera División

A sus 38 años, Ramírez se ha consolidado como uno de los jueces más confiables del fútbol argentino. Su designación para esta finalísima no es casualidad: Ramírez ya dirigió partidos de altísima tensión como los últimos dos superclásicos entre Boca y River, el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, y otros duelos calientes como Newell´s-Rosario Central y San Lorenzo-Huracán.

Pero más allá de los pergaminos, lo que distingue a Ramírez es su perfil. Serio, criterioso y, desde ya, ecuánime. En un contexto donde el arbitraje suele estar en el centro de la polémica, su figura se ha mantenido al margen de grandes escándalos.

image Nicolás Ramírez, de lo mejor que tiene el arbitraje del fútbol argentino FOTO: (ARCHIVO) MARCELO CAPECE/ NA

Y si de pergaminos se trata, además de los clásicos en los que ha estado, también tiene una singular característica en su trayectoria. La de Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza será la tercera final del Ascenso consecutiva que dirigirá. Ya impartió justicia en los dos años anteriores, en dos partidos por un lugar en la Liga Profesional.

En 2023 estuvo en el duelo entre Independiente Rivadavia y Almirante Brown, y en 2024 fue el árbitro de la final del Reducido entre Gimnasia de Mendoza y San Martín de San Juan. Ahora, tendrá una nueva oportunidad de demostrar por qué es uno de los mejores en su rubro.

