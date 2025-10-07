Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza disputarán la final del Ascenso por el boleto a la Primera División. Los dos mejores equipos de la Primera B Nacional se enfrentarán el próximo sábado 11/10 a las 17 en busca de una hazaña que será histórica.
SI HAY FINAL DEL ASCENSO, ESTÁ ÉL
3 finales encima: el experimentado árbitro para Deportivo Madryn vs. Gimnasia
Si el arbitraje suele estar bajo la lupa, para Deportivo Madryn vs. Gimnasia el Chiqui Tapia se inclinó por una figura repetida que es garantía profesional.
Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza: el partido se muda a Buenos Aires
Ni Deportivo Madryn ni Gimnasia han jugado nunca en la máxima categoría del fútbol argentino. Por eso, cuando el sábado que viene la pelota eche a rodar en el Estadio Ciudad de Vicente López (cancha de Platense, cancha neutral), las emociones de lograr lo que nunca antes se había logrado inundarán todo el ambiente.
Para garantizar un buen espectáculo y que las únicas miradas se las roben los 22 jugadores de ambos equipos, será clave una buena tarea arbitral. Algo difícil de creer o proyectar en un fútbol argentino envuelto en sospechas por los controversiales arbitrajes que tienen los partidos.
Es una dinámica que se repite a lo largo de todas las categorías y que despierta el enfurecimiento no solo hacia los jueces mismos, sino también a toda la estructura organizacional del fútbol argentino, con Chiqui Tapia y Pablo Toviggino a la cabeza. Desde el Ascenso más profundo hasta la Primera División, los flojísimas y extrañas decisiones arbitrales se suceden todas las fechas.
Aun así, hay algunos nombres que logran mantener el rigor de la tarea que les fue encomendada. Es el caso de Nicolás Ramírez, el árbitro que impartirá justicia en Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza.
Nicolás Ramírez dirigirá su tercera final consecutiva por el ascenso a Primera División
A sus 38 años, Ramírez se ha consolidado como uno de los jueces más confiables del fútbol argentino. Su designación para esta finalísima no es casualidad: Ramírez ya dirigió partidos de altísima tensión como los últimos dos superclásicos entre Boca y River, el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, y otros duelos calientes como Newell´s-Rosario Central y San Lorenzo-Huracán.
Pero más allá de los pergaminos, lo que distingue a Ramírez es su perfil. Serio, criterioso y, desde ya, ecuánime. En un contexto donde el arbitraje suele estar en el centro de la polémica, su figura se ha mantenido al margen de grandes escándalos.
Y si de pergaminos se trata, además de los clásicos en los que ha estado, también tiene una singular característica en su trayectoria. La de Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza será la tercera final del Ascenso consecutiva que dirigirá. Ya impartió justicia en los dos años anteriores, en dos partidos por un lugar en la Liga Profesional.
En 2023 estuvo en el duelo entre Independiente Rivadavia y Almirante Brown, y en 2024 fue el árbitro de la final del Reducido entre Gimnasia de Mendoza y San Martín de San Juan. Ahora, tendrá una nueva oportunidad de demostrar por qué es uno de los mejores en su rubro.