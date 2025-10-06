Estudiantes se sintió robado ante Barracas Central y el cruce del 'campeón de América' entre Muslera y Miloc

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974957912448721049&partner=&hide_thread=false "HIZO TODO BIEN PARA USTEDES" Picante cruce entre Muslera y Miloc tras el polémico partido entre Estudiantes y Barracas en UNO ¡ATENCIÓN al remate del arquero del Pincha! pic.twitter.com/2S2bXY9qbB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

¿Cómo siguió la polémica en el partido Estudiantes y Barracas Central?

Pese al acalorado reclamo por parte del Pincha, Arasa no consideró la existencia de una infracción y tampoco los referís presentes en el VAR, motivo por el cual no osee le invitó a hacer una revisión desde el campo de juego para determinar si era necesario cambiar su decisión original.

Veinte minutos más tarde la bronca de los hinchas del Pincha se acentuó por la invalidación del gol de Tiago Palacios, que cabeceó solo dentro del área chica tras el pase de Guido Carrillo. El tanto fue invalidado desde un principio por el juez de línea pero al llegar las reiteraciones parecía que el histórico delantero se encontraba habilitado.

ESTUDIANTESSESINTIOROBADOANTEBARRACASCENTRALYELCRUCEDELCAMPEONDEAMERICAENTREMUSLERAYMILOCFOTO2 Fernando Muslera protagonizó un fuerte cruce con Dardo Miloc tras el empate de Estudiantes de La Plata ante Barracas Central 1-1 por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Captura de TV)

Estudiantes tuvo reiteradas ocasiones para quedarse con la victoria pero en la única jugada en la cual logró vencer la resistencia de Ledesma también su gol fue invalidado por posición adelantada, esta vez de Edwuin Cetré, que tras marcar celebró con tremendo desahogo un tanto que instantes más tarde fue anulado también a instancias del VAR.

Estudiantes La Plata igualó ante Barracas Central y no pudo subirse a la cima de la Zona A

Estudiantes de La Plata igualó en la tarde de este último domingo 05/10 como local por 1-1 ante Barracas Central en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El gol para el Pincha lo convirtió Guido Carrillo, a los 33’ del primer tiempo, mientras que la igualdad para el Guapo lo anotó Jhonatan Candia, a los 4’ del complemento.

Con este resultado, los dirigidos por Eduardo Domínguez no pudieron subirse a la cima del Grupo A en solitario. Por lo tanto, el liderato de la zona está repartido entre el Unión, Estudiantes y Barracas, todos con 17 puntos, pero con el cuadro santafesino con mejor diferencia de gol.

Ahora, el cuadro platense visitará Córdoba para enfrentar a Belgrano el próximo sábado (11/10) desde las 21:15 por la próxima jornada del campeonato local, mientras que los comandados por Rubén Darío Insua recibirán a Boca, el mismo día a partir de las 14:30.

Embed - ESTUDIANTES 1 - 1 BARRACAS CENTRAL | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

Más notas de Golazo24

Sin autocrítica en River: Llanto de Martínez Quarta por el arbitraje tras la caída ante Rosario Central

Silencio de Boca y panorama desalentador para Miguel Ángel Russo

Llora Lucas Blondel (Morena Beltrán) lo que está pasando en Boca Juniors

Leandro Paredes reconoció a Russo como "cabeza de grupo" a pesar de los recelos

Boca 5 - Newells 0: el Xeneize arrolló a un rival apático, quedó puntero del Clausura y la Tabla Anual

¡Hay final! Definido el duelo de la B Nacional: uno de estos 2 jugará en Primera División