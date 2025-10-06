El cáncer colorrectal es el término general que se usa para hablar del cáncer de recto y el cáncer de colon, siendo este último el tipo de cáncer que han padecido famosos como el futbolista Pelé y el actor Chadwick Boseman, protagonista de Pantera Negra.
EN MENORES DE 50
El síntoma del cáncer que sufrió Pelé y Chadwick Boseman que nunca se debe ignorar
Este síntoma es considerado el "predictor más fuerte" de un cáncer alarmante en menores de 50 años, según estudio.
El cáncer de colon ha tomado relevancia en los últimos años debido a su alta incidencia, especialmente entre los jóvenes, y comparte algunos síntomas con el cáncer de recto.
Ahora, un nuevo estudio, ha precisado el mayor síntoma que predice el cáncer colorrectal en adultos menores de 50 años, es decir, el síntoma que ayuda a anticipar el cáncer de colon y cáncer de recto, y que nadie debería ignorar.
Principal síntoma que anticipa el cáncer de colon
Uno de los síntomas que se presenta tanto en el cáncer de colon, como en el cáncer de recto es el sangrado rectal.
El sangrado rectal es la presencia de sangre al ir al baño, bien sea que se encuentre en las heces, el papel higiénico o en el inodoro.
La Sociedad Americana contra el Cáncer explica que, "los cánceres colorrectales a menudo pueden sangrar hacia el tracto digestivo. A veces, la sangre puede verse en las heces o hacer que se vean más oscuras, pero a menudo las heces tienen un aspecto normal".
El sangrado rectal puede ser un síntoma de otras afecciones, por ejemplo, hemorroides. Sin embargo, el nuevo estudio sugiere a los médicos no descartar el sangrado rectal como posible síntoma de cáncer colorrectal en personas jóvenes, aún cuando carezcan de antecedentes familiares. Veamos por qué.
Síntoma de cáncer colorrectal que nunca debes ignorar
Para el estudio se analizaron a 443 pacientes menores de 50 años que se sometieron a una colonoscopia en el Sistema de Salud de la Universidad de Louisville entre 2021 y 2023, detalla el Colegio Americano de Cirujanos.
De todos los pacientes, 44% recibió un diagnóstico de cáncer colorrectal de aparición temprana, mientras que 56% obtuvo resultados normales.
Ahora bien, los investigadores descubrieron que el sangrado rectal en jóvenes se relaciona con un riesgo significativamente mayor de cáncer colorrectal.
¿Qué tan significativamente mayor? Mucho. De acuerdo con el estudio, en pacientes menores de 50 años, el sangrado rectal aumenta 8.5 veces la probabilidad de un diagnóstico de cáncer colorrectal.
"El sangrado rectal fue el predictor más fuerte de cáncer colorrectal", indica el comunicado.
Los resultados, además, mostraron que 70% de los pacientes con cáncer colorrectal de aparición temprana no tenían antecedentes familiares de la enfermedad, y 88% de estos pacientes se sometió a una colonoscopia debido a los síntomas, no por una detección de rutina.
Asimismo, los menores de 50 años que fueron diagnosticados con cáncer colorrectal tenían significativamente más probabilidades de ser exfumadores.
“Muchos de los cánceres colorrectales de inicio temprano que veo no tienen antecedentes familiares”, afirmó la autora principal, Dra. Sandra Kavalukas, FACS, cirujana colorrectal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Louisville en Louisville, Kentucky.
De acuerdo con la investigadora, los resultados sugieren considerar seriamente una colonoscopia en personas con sangrado rectal, aún sin antecedentes familiares.
“Si tienen 35 años y acuden con dolor rectal, probablemente no necesiten una colonoscopia”, explicó el Dr. Kavalukas. “Pero si acuden con un síntoma de sangrado, tienen 8,5 veces más probabilidades de tener cáncer colorrectal”.
Síntomas de cáncer colorrectal
He aquí otros síntomas de cáncer colorrectal según la Sociedad Americana contra el Cáncer:
- Un cambio en los hábitos intestinales, como diarrea, estreñimiento o estrechamiento de las heces, que dura más de unos pocos días.
- Una sensación de necesidad de evacuar que no se alivia al hacerlo
- Sangre en las heces, lo que puede hacer que las heces se vean de color marrón oscuro o negro.
- Calambres o dolor abdominal (de vientre)
- Debilidad y fatiga
- Pérdida de peso no intencionada
-------
