El síntoma del cáncer que sufrió Pelé y Chadwick Boseman que nunca se debe ignorar

La Sociedad Americana contra el Cáncer explica que, "los cánceres colorrectales a menudo pueden sangrar hacia el tracto digestivo. A veces, la sangre puede verse en las heces o hacer que se vean más oscuras, pero a menudo las heces tienen un aspecto normal".

El sangrado rectal puede ser un síntoma de otras afecciones, por ejemplo, hemorroides. Sin embargo, el nuevo estudio sugiere a los médicos no descartar el sangrado rectal como posible síntoma de cáncer colorrectal en personas jóvenes, aún cuando carezcan de antecedentes familiares. Veamos por qué.

Síntoma de cáncer colorrectal que nunca debes ignorar

Para el estudio se analizaron a 443 pacientes menores de 50 años que se sometieron a una colonoscopia en el Sistema de Salud de la Universidad de Louisville entre 2021 y 2023, detalla el Colegio Americano de Cirujanos.

De todos los pacientes, 44% recibió un diagnóstico de cáncer colorrectal de aparición temprana, mientras que 56% obtuvo resultados normales.

Ahora bien, los investigadores descubrieron que el sangrado rectal en jóvenes se relaciona con un riesgo significativamente mayor de cáncer colorrectal.

¿Qué tan significativamente mayor? Mucho. De acuerdo con el estudio, en pacientes menores de 50 años, el sangrado rectal aumenta 8.5 veces la probabilidad de un diagnóstico de cáncer colorrectal.

"El sangrado rectal fue el predictor más fuerte de cáncer colorrectal", indica el comunicado.

heces defecar intestino dolor estomago baño.jpg

Los resultados, además, mostraron que 70% de los pacientes con cáncer colorrectal de aparición temprana no tenían antecedentes familiares de la enfermedad, y 88% de estos pacientes se sometió a una colonoscopia debido a los síntomas, no por una detección de rutina.

Asimismo, los menores de 50 años que fueron diagnosticados con cáncer colorrectal tenían significativamente más probabilidades de ser exfumadores.

“Muchos de los cánceres colorrectales de inicio temprano que veo no tienen antecedentes familiares”, afirmó la autora principal, Dra. Sandra Kavalukas, FACS, cirujana colorrectal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Louisville en Louisville, Kentucky.

De acuerdo con la investigadora, los resultados sugieren considerar seriamente una colonoscopia en personas con sangrado rectal, aún sin antecedentes familiares.

“Si tienen 35 años y acuden con dolor rectal, probablemente no necesiten una colonoscopia”, explicó el Dr. Kavalukas. “Pero si acuden con un síntoma de sangrado, tienen 8,5 veces más probabilidades de tener cáncer colorrectal”.

Síntomas de cáncer colorrectal

He aquí otros síntomas de cáncer colorrectal según la Sociedad Americana contra el Cáncer:

Un cambio en los hábitos intestinales, como diarrea, estreñimiento o estrechamiento de las heces, que dura más de unos pocos días.

Una sensación de necesidad de evacuar que no se alivia al hacerlo

Sangre en las heces, lo que puede hacer que las heces se vean de color marrón oscuro o negro.

Calambres o dolor abdominal (de vientre)

Debilidad y fatiga

Pérdida de peso no intencionada

-------

Más noticias en Urgente24

¿Quieres aliviar la depresión de forma natural? Estudio sugiere esto

Sonreír puede cambiar tu salud: 6 beneficios que nunca imaginaste

El alimento que un médico que trata a pacientes con cáncer pide que comas

Los secretos de longevidad de la mujer que vivió 117 años fueron revelados por científicos

Dieta: Qué es ser vegetariano y cuáles son sus beneficios, según la ciencia