River, perjudicado por la Fecha FIFA: 15 bajas y llanto de Gallardo

Serán 15 las bajas que tendrá el Millo, ellas son:

Gonzalo Montiel : convocado a la Selección Argentina

: convocado a la Selección Argentina Marcos Acuña : convocado a la Selección Argentina

: convocado a la Selección Argentina Gonzalo Rivero : convocado a la Selección Argentina

: convocado a la Selección Argentina Kevin Castaño : convocado a la Selección Colombia

: convocado a la Selección Colombia Juan Fernando Quintero : convocado a la Selección Colombia

: convocado a la Selección Colombia Matías Galarza: convocado a la Selección Paraguaya

convocado a la Selección Paraguaya Juan Carlos Portillo : Expulsado

: Expulsado Maximiliano Salas : Expulsado

: Expulsado Maximiliano Meza : Lesionado

: Lesionado Germán Pezzella: Lesionado

Lesionado Enzo Pérez : Lesionado

: Lesionado Costantini : Lesionado

: Lesionado Gonzalo Martínez: Lesionado

Lesionado Sebastián Driussi: Lesionado

Lesionado Agustín Ruberto: Lesionado

"No está bueno que se juegue en fecha FIFA, somos el equipo que más perjudicado sale", deslizó el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa.

image Marcelo Gallardo, técnico de River.

El fixture de River Plate en el Torneo Clausura

12/10/2025 : River Plate vs Sarmiento

19/10/2025 : Talleres vs River Plate

02/11/2025 : River Plate vs Gimnasia

09/11/2025 : Boca Juniors vs River Plate

16/11/2025: Vélez vs River Plate

