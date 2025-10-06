Otro paso en falso. River cayó por la mínima en su visita al Gigante de Arroyito: fue derrotado por 1-2 contra el Rosario Central de Holan con goles de Malcorra e Ibarra, mientras que Borja anotó para el Millonario. Los dirigidos por Marcelo Gallardo (que lloró la próxima Fecha FIFA) consumaron la quinta caída en los últimos seis partidos.
ALARMA EN NUÑEZ
River, perjudicado por la Fecha FIFA: 15 bajas y llanto de Gallardo
La victoria del Canalla lo catapultó a la punta de la Tabla Anual (53). Los perseguidores inmediatos son Boca Juniors (50) y el conjunto de Núñez (49). Además, los rosarinos adeudan 45 minutos del partido contra Sarmiento de Junín, que fue suspendido el pasado 30 de agosto, y, por ahora, no se reanudó, por lo que la diferencia puede ser más abultada aún.
En cuanto al desarrollo del encuentro entre canallas y millonarios, la visita se sintió perjudicada en un encuentro hostil y lleno de polémicas: Juan Carlos Portillo se fue expulsado en el primer tiempo y se habló mucho del gol anulado a Miguel Ángel Borja con el partido 1-1 por off-side de Facundo Colidio.
"La realidad es que hoy las faltas mínimas las cobraron para ellos y se hizo muy cortado así. Pero bueno, lamentablemente es así. Nos vamos con mucha bronca", indicó Lucas Martínez Quarta en exclusiva con ESPN.
Llora Marcelo Gallardo y sufre River: el Millonario tendrá 15 bajas el próximo partido
Para el duelo del próximo domingo 12 de octubre frente a Sarmiento de Junín en el Monumental, Marcelo Gallardo deberá hacer malavares en el armado del equipo por las numerosas ausencias por sanciones, lesiones y convocatorias internacionales a la Fecha FIFA adveniente.
Serán 15 las bajas que tendrá el Millo, ellas son:
- Gonzalo Montiel: convocado a la Selección Argentina
- Marcos Acuña: convocado a la Selección Argentina
- Gonzalo Rivero: convocado a la Selección Argentina
- Kevin Castaño: convocado a la Selección Colombia
- Juan Fernando Quintero: convocado a la Selección Colombia
- Matías Galarza: convocado a la Selección Paraguaya
- Juan Carlos Portillo: Expulsado
- Maximiliano Salas: Expulsado
- Maximiliano Meza: Lesionado
- Germán Pezzella: Lesionado
- Enzo Pérez: Lesionado
- Costantini: Lesionado
- Gonzalo Martínez: Lesionado
- Sebastián Driussi: Lesionado
- Agustín Ruberto: Lesionado
"No está bueno que se juegue en fecha FIFA, somos el equipo que más perjudicado sale", deslizó el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa.
El fixture de River Plate en el Torneo Clausura
-
12/10/2025: River Plate vs Sarmiento
19/10/2025: Talleres vs River Plate
02/11/2025: River Plate vs Gimnasia
09/11/2025: Boca Juniors vs River Plate
16/11/2025: Vélez vs River Plate
