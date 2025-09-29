Este River Plate no representa a sus hinchas. Desde su entrenador, Marcelo Gallardo, hasta sus jugadores, que fueron reprobados por el público que colmó las tribunas del Monumental para disfrutar de su día en un domingo soleado en Núñez. El Millonario no pudo con Deportivo Riestra como local y el estadio fue un cabildo abierto.
RUEDAN CABEZAS
Además de Marcelo Gallardo, cuáles son los ciclos cumplidos en River
El año de River es catastrófico. Este domingo (28/9), en el día del Hincha en conmemoración al nacimiento de Ángel Labruna, cayó ante Riestra y se fue silbado.
A los 11 minutos de comenzado el partido, Lucas Martínez Quarta le entregó mal una pelota a Franco Armani, que no pudo alcanzar y el balón se terminó yendo al córner, que derivó en la apertura del marcador por parte del uruguayo Antony Alonso, que fue más rápido que todos y conectó el centro desde la izquierda del ataque del Malevo.
Giuliano Galoppo puso rápidamente al Millonario en partido al minuto 25, con una buena volea luego de una serie de rebotes en el área que defendía el bueno de Nacho Arce. El tanto del ex São Paulo y Banfield levantó al público riverplatense, que venía fastidiado desde antes de que comience el encuentro y así lo demostraba con canciones de reprobación contra sus futbolistas.
El martillazo final llegó en el minuto 51 para la alegría de Nueva Pompeya: tras un horror de Fabricio Bustos, que le comieron la espalda, Pedro Ramírez clavó un zurdazo que superó a Armani y estampó el 2 a 1 definitivo.
En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo dejó un mensaje en respuesta a la desaprobación que sufrió River por parte de su gente: "Lejos estoy de claudicar", sostuvo.
Con este resultado, el Súper Deportivo Riestra quedó puntero del campeonato en soledad, con 22 puntos. El Millo quedó segundo, con 18 unidades.
Parece un fin de ciclo para el Muñeco, que invirtió 100 millones de dólares desde su regreso en 2024 y su equipo no solo funcionó, sino que tampoco campeonó.
Ciclos cumplidos en River, otra advertencia que ya había lanzado Golazo24
Un ciclo cumplido es el de Paulo Díaz. El defensor chileno sale en la foto de los goles rivales hace años y, si bien había alcanzado un nivel muy alto en el pasado, todo eso pareciera haberse esfumado. El ex San Lorenzo divide las aguas entre la gente: mucha banca desde cierto sector de la tribuna y todo lo contrario desde otro lado. El zaguero buscaría emigrar en el próximo mercado de pases.
Otro es Milton Casco. Al ex Newell's Old Boys le pasaron los años y dejó de ser aquel marcador de punta izquierdo que por momentos dirigía la orquesta de los ataques del conjunto de Gallardo. Si bien Milton recuperó algo de terreno por algunos bajones físicos y futbolísticos de su compañero Marcos Acuña, nada de eso no es suficiente. Su contrato finaliza en diciembre próximo y es parte de los "héroes de Madrid" que deben sufrir esta limpieza.
De Enzo Pérez... poco para decir. El símbolo riverplatense está a años luz de ser el de 2018/2019: lento, desgastado y atado al recuerdo de lo que fue hace unos años.
Nacho Fernández, otro con el boleto picado. El nacido futbolísticamente en Gimnasia y Esgrima de La Plata dejó Núñez en 2021 (había llegado en 2016 por pedido de Gallardo) en un nivel bastante regular. Sin embargo, a su regreso del Atlético Mineiro, jamás pudo alcanzar su buen fútbol. Ni antes con Martín Demichelis ni ahora con el Muñeco. A Nacho le se lo nota cansado, con poca frescura, con pocas ideas y hasta, a veces, displicente.
Gonzalo Martínez... más afuera que adentro (en todo sentido). El Pity ha sufrido un sinfín de lesiones desde que regresó a River. Su vuelta estuvo más vinculada con una gastada a Boca por el recuerdo de la Libertadores 2018 que por su actualidad futbolística. Su vínculo, también, vence el 31/12.
Y Miguel Ángel Borja, que tiene los días, horas, minutos y segundos contados en Núñez. El Colibrí fastidia a sus hinchas en las pocas ocasiones que le toca jugar. Tres marchas menos que sus compañeros, ineficaz en los controles y en los pases y falta de eficacia de cara al arco rival. Su vínculo expira en diciembre y todo indica que no seguiría en River Plate.
Después se pueden nombrar a otros futbolistas que están en constante monitoreo por el hincha: Germán Pezzella (lesionado), Sebastián Boselli, Kevin Castaño, Maximiliano Meza y Facundo Colidio
