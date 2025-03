Ciclos cumplidos en River: La renovación que debe lograr Gallardo

Empecemos con Leandro González Pírez, quien ya había tenido un primer paso muy flojo en 'La Banda' y fue repatriado bajo el ala de Marcelo Gallardo en 2022, incorporado desde el Inter Miami. Tuvo rendimientos destacables con Demichelis pero no ha sido más que algo fugaz...

image.png Hinchas de River en las redes sociales han rebautizado al jugador como "constantes pifies", para expresar sus burlas y su descontento para con el zaguero central.

Un ciclo cumplido también es el de Paulo Díaz. El defensor chileno sale en la foto de los goles rivales hace años y, si bien había alcanzado un nivel muy alto en el pasado, todo eso pareciera haberse esfumado. Si bien no fue responsable en la final ante Talleres, el hincha -en mayor medida- le bajó el martillo al central.

image.png

Otro es Milton Casco. Al ex Newell's Old Boys le pasaron los años y dejó de ser aquel marcador de punta izquierdo que por momentos dirigía la orquesta de los ataques del conjunto de Gallardo. Milton recuperó algo de terreno por la baja física y futbolística de su colega Marcos Acuña, pero eso no es suficiente.

image.png Casco es héroe de Madrid. Pero de Madrid ya pasaron más de seis años...

A veces es mejor no regresar a donde uno fue feliz, porque ese segundo ciclo puede confundir y empañar lo ya logrado. Matías Kranevitter es la viva imagen de ello: lento, apático, flojo en las coberturas y falto de intensidad. El recuerdo de su primera versión es muy superadora a su actualidad.

image.png Claudio Matías Kranevitter. Regresos malos sí los hay.

Más de un hincha de River se emocionó con el regreso de Manuel Lanzini al Millonario en junio de 2023, proveniente del West Ham de Inglaterra y en plenitud, ya que lo hizo con 31 años. El surgido en Núñez solo aparece cuando tiene a Boca Juniors enfrente (le convirtió allá por 2014 y en 2024), lo que no es poco porque se trata de un superclásico, pero no es suficiente para contentar a la hinchada. Lanzini quedó expuesto por su penal errado ante Rosario Central por Copa de la Liga y por el tiro desde los 12 pasos desviado anoche (5/3) ante Talleres de Córdoba.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/HernanSCastillo/status/1897465255007014928&partner=&hide_thread=false Lo de Lanzini es inaudito ya. Una calamidad — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) March 6, 2025

Ignacio Fernández, otro con el boleto picado. El nacido futbolísticamente en Gimnasia y Esgrima de La Plata dejó Núñez en 2021 (había llegado en 2016 por pedido de Gallardo) en un nivel bastante regular. Sin embargo, a su regreso del Atlético Mineiro, jamás pudo alcanzar su buen fútbol. Ni antes con Martín Demichelis ni ahora con Marcelo Gallardo. A Nacho le se lo nota cansado, con poca frescura, con pocas ideas y hasta, a veces, displicente.

image.png

Después se pueden nombrar a otros futbolistas que están en constante monitoreo por el hincha: Germán Pezzella, Marcos Acuña, Enzo Pérez (tal vez el regreso más forzado e innecesario de la historia de River), Facundo Colidio, Miguel Borja. También los recientemente llegados al club Giuliano Galoppo, Matías Rojas y Sebastián Driussi, quienes no terminan de convencer a los fanáticos.

Seguí leyendo en Golazo24

Golpe a TyC y ESPN: DirecTV con derechos exclusivos del Mundial de Clubes 2025

Liverpool se llevó de más, Barcelona revivió y Bayern Munich fue una topadora

¡Este gol es un misterio! Mirá el VIDEO y no podrás creer cómo lo logró

El insólito detalle de la camiseta de Boca para el Mundial de Clubes

Gonzalo Montiel muy expuesto por culpa del X (ex Twitter) de River