AFA: Las finales pendientes del fútbol argentino (incluidas 2 Boca-River)

Supercopa-Internacional.jpg Supercopa Internacional 2024, la deben jugar Velez y Estudiantes, no hay fecha estimada.

Supercopa Argentina 2020 y Trofeo de Campeones 2020 (Boca-River)

La Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones del año 2020 tiene a los mismos protagonistas, Boca y River, pero pasaron tantos años que AFA ni siquiera tiene en agenda para tratar la fecha de esas finales. Esto significa que casi oficialmente no las jugarán ya que al no estar en la agenda para ser tratadas no se definirá una fecha.