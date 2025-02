Por qué River se burla de Boca con una sonrisa a media asta

Boca, afuera: perdió por penales con Alianza Lima y se despidió de la séptima Boca Juniors, afuera de la Copa Libertadores

Las risas en Núñez no faltaron y continuarán un rato más. Pero en Núñez también saben que, después del dolor de panza generado por las carcajadas, no hay mucho margen para demasiada alegría. En Núñez tienen las cosas claras: River no juega bien.