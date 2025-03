¡Este gol es un misterio! Mirá el VIDEO y no podrás creer cómo lo logró

Jennifer Hermoso ( la futbolista española que sufrió el beso sin consentimiento que le dio Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF), echó un centro con la zurda por el sector derecho. Fue un centro sin demasiada potencia, que cayó llovido al borde del área chica.

No era un buen disparo de Hermoso, y quizás por eso fue que Lizbeth Ovalle inventó esa pirueta. Hasta ahora no le cabe otro nombre: pirueta. Es que, probablemente, el nombre de esa maniobra todavía no haya sido creado.

Lo creó Ovalle ante Guadalajara, cuando firmó el gol luego de que la pelota se le metiera por arriba a la arquera. El propio Juan Pablo Sorín, ex capitán de la Selección Argentina, celebró el gol en su cuenta de X.

"Estás re loca Lizbeth Ovalle!", escribió el ex lateral. "Directo al Puskás. Cerrá la cancha que La Maga (ya saben que soy fan hace años) hizo lo (im)posible".

