¿Es con Karina Milei o con Mauricio Macri? PRO & UCR en La Plata

## ¿Es con Mauricio Macri o Karina Milei o ninguno de los 2? Es conocida la relación que han construido los diputados nacionales Ritondo y Santilli con Karina Milei, y en particular su operador, 'Lule' Menem. En cuanto al senador nacional Maximiliano Abad, aún se desconoce su verdadero objetivo.

## ¿Es una reunión para comenzar a dialogar o es un encuentro para definir una estrategia ya pre-acordada? Es conocido el diálogo permanente entre Diego Santilli y Maxi Abad, por ejemplo. También es cierto que 500 referentes hoy no los puede convocar Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. Entonces ¿es una demostración de poder dedicada a LLA?

## ¿Cuál es la reacción que provocará en, por ejemplo, la UCR que no concurra? Se menciona una creciente corriente de afecto entre el PJ no kirchnerista y la UCR no mileísta. Un caso notable sucede en Ciudad de Buenos Aires, con las coincidencias entre el diputado nacional Leandro Santoro y el secretario general del Comité Capital de la UCR, Emiliano Yacobitti. En Provincia de Buenos Aires, hay simpatías entre el intendente de La Plata, Julio Alak, y algunos radicales platenses. Muy incipiente todavía, ¿ahora se acelerará el diálogo?

Quienes concurrirán tienen en común:

discrepan con Cristina Fernández de Kircher pero también con Axel Kicillof;

no oficializaron todavía un acuerdo con LLA, tal como sí lo hizo Diego Valenzuela, por ejemplo.

