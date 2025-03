Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y la lección de George Elton Mayo

Es cierto que, si fuese el caso, entre Karina Milei y Santiago Caputo, Javier Milei siempre elegiría a su hermana / confidente / protectora / terapeuta. Sin embargo, para Milei no hay una situación límite en la pirámide del poder. Por otra parte, el irascible y por momentos preadolescente Santiago Caputo es lo bastante inteligente como para no transitar extremos, y conoce las claves del funcionamiento del llamado 'Triángulo de Hierro', un invento periodístico para conceptualizar la dinámica de las decisiones en el organigrama tan particular de la Argentina 2025.