USA suspende ayuda militar a Ucrania y busca aliviar sanciones a Rusia

Sin embargo, los europeos le recuerdan a Donald Trump que él fue quien promovió el bloque al gasoducto ruso-germano NordStream 2 para vender a Europa el GNL estadounidense. El problema es que aquel Trump no es el Trump 2025. Los europeos no hicieron la actualización imprescindible, y tienen un modelo desactualizado. Ellos descubren que no encuentran cómo participar del nuevo Tratado de Yalta que USA negocia con Rusia.