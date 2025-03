"Cuando Javier Milei habla del pacto Clarín-Duhalde no conoce còmo fue la verdadera historia"

“Lo mismo le habían pedido desde el multi medios al ex presidente Adolfo Rodríguez Saá en el breve período que el puntano gobernó”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1896345706505678969&partner=&hide_thread=false Milei anuncia que va a usar todo el peso del Estado contra el Grupo Clarín.



El libertario más raro de la galaxia. pic.twitter.com/rT3zVGZXUi — Termo Radical (@TermoUCR) March 2, 2025

"Milei conoce solamente parte de la historia"

“El presidente quiso corregir los datos que dijo en el Congreso Nacional con la nota que le dio a Luis Majul. Por su parte, el grupo periodístico sacó tambièn un comunicado para desmentir al propio Milei”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1896384134240514429&partner=&hide_thread=false Milei le declaró la guerra a Clarín y a los periodistas ensobrados. Dice que los trackea a todos y los tiene identificados. Cuando un presidente tiene que explicar el desplome de su gobierno por los errores de los periodistas ese presidente está en problemas. Esta nervioso.… pic.twitter.com/HLIeqaOYAe — Mariano Obarrio (@marianoobarrio) March 3, 2025

Roberto García, cerró el comentario reafirmando sus conceptos:

La historia real, es la que les acabo de contar. Insisto, todo ocurrió en Banfield, en el quincho del ex diputado nacional Alberto Pierri y fue en la primera noche de Eduardo Duhalde como primer mandatario. Si no me creen, llamen al ex presidente. La historia real, es la que les acabo de contar. Insisto, todo ocurrió en Banfield, en el quincho del ex diputado nacional Alberto Pierri y fue en la primera noche de Eduardo Duhalde como primer mandatario. Si no me creen, llamen al ex presidente.