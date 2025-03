OTAN busca sostener a Zelenski ante la posible desconexión de Trump

Extensión del conflicto en Ucrania, según Zelenski

El presidente de USA publicó en su red social 'Truth Social': "¡Esta es la peor declaración que Zelenski podría haber hecho y Estados Unidos no la tolerará por mucho tiempo! "Esto es lo que estaba diciendo, este tipo no quiere la paz mientras tenga el apoyo de Estados Unidos, y Europa, en una reunión con Zelenski, dijo directamente que no pueden hacer este trabajo sin Estados Unidos", escribió el líder estadounidense.