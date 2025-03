Donald Trump al rescate de SOL, y un fallo que beneficiaría a $LIBRA

Ahora, Trump anunció que se ha ordenado al Grupo de Trabajo del Presidente sobre Activos Digitales que incluya XRP, Solana (SOL) y ADA (Cardano) en la reserva estratégica de criptomonedas, aún cuando Bitcoin y Ether se incluirán en la reserva estratégica como el “corazón de la reserva”.

¿Hubo influencia de Elon Musk? Probablemente, pero no solo de Musk.

El presidente Trump será el anfitrión de la 1ra. cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca el 07/03 para discutir el futuro de la política regulatoria de criptomonedas en USA con ejecutivos de la industria y el Grupo de Trabajo de Activos Digitales.

mercado coin historico.jpeg Mercado criptográfico en recuperración.

Atención $LIBRA

"Levanten la mano si creen que Donald Trump debería convertir Bitcoin en la reserva nacional de 'activos digitales' únicamente", escribió Walker, presentador del podcast THE Bitcoin, en X.

Pierre Rochard, vicepresidente de investigación de la empresa minera Riot Platforms, criticó el lenguaje de la orden ejecutiva, que se desvió de las promesas anteriores del presidente Trump a los bitcoiners.

Pero ocurren acontecimientos más allá de los bitcoiners:

La Comisión de Bolsa y Valores de USA (SEC) decidió desestimar voluntariamente todos los litigios vinculados a Coinbase y Coinbase Global con perjuicio, lo que incluyó retirarse de su demanda inicial de junio de 2023 y su solicitud de apelación interlocutoria ante el Tribunal de Apelaciones de USA, según una presentación judicial del 27/02. Esto se produce después de que ambas partes anunciaran el 21/02 un acuerdo para poner fin a la disputa legal . La jueza Carol Bagley Amon desestimó la demanda del regulador de valores estadounidense (SEC) que acusaba al fundador de Hex, Richard Heart, de recaudar más de US$ 1.000 millones a través de ofertas de criptomonedas no registradas y de estafar a los inversores por US$ 12,1 millones. Bagley Amon dijo que esos supuestos actos engañosos no podían decidirse porque la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) no pudo establecer que USA tuviera jurisdicción sobre las actividades de criptografía de Heart, que según ella eran de alcance global y no estaban dirigidas específicamente a inversores estadounidenses.

Este dato es muy relevante para el caso $LIBRA en que se encuentra involucrado el presidente argentino Javier Milei. ¿Cuál es la jurisdicción territorial de $LIBRA?

En tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de USA (CBOE) ha extendido una vez más su plazo (mayo 2025) para decidir si permite o no a Cboe Exchange listar opciones vinculadas a fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ether. En agosto de 2024, CBOE solicitó incluir opciones sobre ETF, de Ether, pero la SEC (Securities and Exchange Commission) solicitó tiempo adicional para llegar a una decisión. La bolsa busca incluir opciones en el fondo Fidelity Ethereum. El fondo se encuentra entre los ETF de Ether más populares, con alrededor de US$ 1.300 millones en activos netos, según datos de VettaFi.

Solana Muy interesante la recuperación de Solana, vapuleada luego del $LIBRA y de los tokens del matrimonio Trump.

Pum para arriba

Pero volvamos ahora a las consecuencias del anuncio de Donald Trump sobre activos digitales.

Algunas altcoins superaron al mercado de criptomonedas más amplio, ya que Bitcoin experimentó un repunte significativo por encima del nivel psicológico de US$ 90.000, impulsado por noticias positivas sobre la adopción de criptomonedas en USA.

Pero, según Marcin Kazmierczak, cofundador y director de Operaciones del proveedor de oráculos blockchain RedStone: “La razón principal [detrás del repunte] es que Trump incluyó estas tres monedas en las reservas de Estados Unidos. Poco después, publicó un tuit en el que confirmaba que BTC y ETH serían obviamente el núcleo de la reserva”.

El token de Cardano fue el que más ganó entre las 100 criptomonedas más grandes, aumentando más del 43%, según los datos de Cointelegraph Markets Pro.

Sin embargo, Solana y XRP también experimentaron subidas significativas: XRP subió más del 15% y SOL subió casi un 12%, superando el aumento intradiario del 7,3% de Bitcoin.

Juan Pellicer, analista de investigación senior de la plataforma de inteligencia criptográfica IntoTheBlock, dijo a Cointelegraph que el anuncio de Trump puede señalar un punto de inflexión significativo para las 3 altcoins elegidas:

Si bien la idea de una reserva ya se había planteado antes, esta es la primera vez que se destacan altcoins específicas, lo que sugiere que el plan se extiende más allá de Bitcoin. Si bien la idea de una reserva ya se había planteado antes, esta es la primera vez que se destacan altcoins específicas, lo que sugiere que el plan se extiende más allá de Bitcoin.

