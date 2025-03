El outlet con hasta 70% off que rompe récords de visitas

Adidas ofrece rebajas únicas en su outlet de La Rural

Por si fuera poco, Adidas también cuenta con un rincón dedicado a los últimos talles, donde los descuentos se acumulan y permiten llevarse prendas a precios aún más irresistibles. Este tipo de promociones, que permiten dar una segunda oportunidad a productos que podrían pasar desapercibidos, le agrega un toque especial al outlet, brindando una alternativa para todos aquellos que se animan a buscar más allá.

Tami Alonso no dejó de mostrar los productos en sus videos: desde buzos, hasta indumentaria de clubes de fútbol, pasando por remeras para entrenar y prendas que se adaptan a cualquier tipo de actividad física, la variedad es notable, y la calidad no se pone en duda. Ya de por sí, Adidas no solo ofrece ropa cómoda, sino también piezas que se convierten en un ícono del estilo urbano y deportivo. De modo que, los compradores tienen la oportunidad de llevarse lo mejor de ambos mundos, es decir, productos de alta calidad a precios que parecen imposibles.

Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de acercarse al outlet. Por lo que la influencer ofreció una valiosa sugerencia: "Suscribiéndote en la web, te dan un 15% de descuento". Si bien no es comparable con los descuentos extremos que se logran en el evento, el 15% es, sin lugar a dudas, un buen incentivo para aquellos que no logran estar presentes en el lugar. Aunque la experiencia no es la misma, comprar online sigue siendo una opción formidable para aprovechar las ofertas desde la comodidad del hogar.

Embed - Tami Alonso on Instagram: "• Outlet adidas Hay hasta 50% off y hasta 6 cuotas sin interés! Aprovechá para comprar productos originales de adidas! Además, si querés conocer sobre la innovación, tecnología y todo el detras de sus productos originales www.adidashuella.com.ar Donde está ubicado? En el reoutlet de la Rural Cuando? De Martes a Domingo de 12hs a 20hs Hasta cuando? Hasta el 5 de Marzo Te lo vas a perder? #adidas #outlet #reoutlet #ofertas #ahorro #shorrar #argentina #tendencia #promociones #descuentos #buenosaires #moda #compras #deportes" View this post on Instagram A post shared by Tami Alonso (@gangas.tips) Video de Instagram de gangas.tips

Lo bueno dura poco

Ahora bien, es importante recordar que no queda mucho tiempo para aprovechar esta oportunidad. Con la fecha de cierre del "RE-OUTLET" programada para el 5 de marzo de 2025, los interesados deben apurarse para no perderse las promociones que están generando tanto revuelo en la ciudad. Este fin de semana largo se perfila como la ocasión perfecta para visitar el outlet y conseguir las mejores ofertas antes de que el predio cierre sus puertas.

