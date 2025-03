Es oficial: El Trece se la juega con un programa que tiene todo para arrasar

La propuesta de "The Balls!", tiene una premisa simple, pero atrapante: los participantes deberán pararse en el lugar correcto para evitar un pelotazo y no caer al agua. En la promoción ya se puede ver parte de la escenografía, con una estética llamativa y un despliegue técnico que sugiere un show de alto impacto. "Seis posibles respuestas, menos una", explica Kaczka en la propaganda. "Hay que pararse en el lugar correcto, para no caer", agrega, dejando en claro que el azar y la estrategia serán claves en este juego.