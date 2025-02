La bomba de Luis Ventura que destruye la imagen de Jorge Rial: "Adentro había billetes"

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando Ventura reveló qué pasó después: "Creo que, en ese momento, el titular de la radio era Agustín Vila. Le llevan la caja a Agustín porque los muchachos que venían después, que era el programa de Gustavo López, abrieron la caja para comerse los alfajores que se había olvidado Rial a manera de joda". Pero lo que descubrieron dentro de esa inocente caja de alfajores marplatenses dejó sorprendidos a todos los presentes y ahora, años después, pone contra las cuerdas al ex presentador de "Intrusos".

"Adentro había billetes. Todo lo que está bien", sentenció Ventura, dejando en el aire insinuaciones sobre posibles pagos irregulares o coimas recibidas por Rial.

image.png

Consciente de la gravedad de sus declaraciones, Ventura intentó cubrirse las espaldas con una frase final: "Yo simplemente relato, ¿eh? No juzgo, no condeno, cada uno hace con su culo lo que quiere. Lo que yo digo, bueno, ahora no me hagan culpable a mí de situaciones que son completamente ajenas a proceder en líos y decisiones".

El timing de estas revelaciones no parece casual. Ocurren justo cuando Rial se encuentra en su hora más oscura, con su hija envuelta en serios problemas legales y su credibilidad profesional en entredicho. La movida de Ventura refleja la crueldad de un ambiente donde las lealtades duran, lo que tarda en cambiar el rating.

