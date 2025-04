Carolina Losada lamentó que el Gobierno no escuche: "Intentamos evitar esta derrota hasta el último minuto"

Pliegos: la derrota era evitable, pero el Gobierno no cedió

Carolina Losada, senadora nacional de la UCR y con buena relación y diálogo directo con el Presidente, lamentó, en diálogo con Urgente24, la actitud del Gobierno frente a este escenario.

"Me parece que el comunicado fue un poco de humo para salir del paso", disparó, considerando que en la Rosada eligieron difundir "un relato" para salir de la situación incómoda en la que quedaron a raíz de la votación.

Losada espera que esa votación en contra no afecte la relación de amistad que tiene con Javier Milei; y aclaró que, lejos de la idoneidad de cada postulado en esos pliegos, su posición no tiene nada que ver con una cuestión personal, sino con la defensa de las instituciones.

"Me parece que, más allá de los gustos personales por un juez u otro, acá tenía que ver con un freno al avasallamiento de las instituciones", aclaró.

Defensa de las instituciones y voto político

Por ejemplo, sobre el candidato García-Mansilla, Losada dijo: "A mí sí me parecía que era correcto, pero a veces uno no tiene que hacer lo que le parece mejor, sino lo que le parece que es correcto para el país". Caso contrario el de Ariel Lijo, quien, a juicio de la senadora, es un juez "muy cuestionado" para premiarlo con un puesto en la Corte Suprema.

“Esto no fue algo personal, ni mucho menos. Fue una definición política frente a un modo de ejercer el poder que no estamos dispuestos a convalidar”.

También desestimó que su voto esté relacionado con internas partidarias o una ruptura con el Presidente: “Tengo diálogo directo con el Presidente y con la mayoría de los funcionarios”.

“Lo de ayer no fue algo agradable para nosotros en absoluto, pero fue algo necesario”, aclaró.

El que avisa no traiciona

Así las cosas, Losada aseguró que la decisión de votar en contra no fue una sorpresa para el Gobierno, sino una advertencia que venía gestándose desde hace meses:

“Nosotros venimos advirtiendo esto desde el año pasado. Venimos meses y meses alertando al Gobierno con que esta situación iba a suceder”, explicó.

En diálogo con U24, Losada reiteró que desde la UCR intentaron evitar llegar a una votación conflictiva. “Hasta último momento estuvimos intentando que retiren los pliegos para evitar esta situación que fue la de ayer”, reveló la senadora.

En ese contexto, la legisladora lamentó que el Gobierno no haya escuchado las señales previas: “No era necesario llegar a este punto, pero si se insiste en avanzar sin escuchar a nadie, las consecuencias son inevitables”, agregó.

A su vez, reiteró que la actitud del Gobierno tras la derrota no fue la más madura y lamentó el tono del comunicado oficial difundido: “Es más fácil acusar a otros que hacerse cargo de que no hay construcción política”.

“Venimos apoyando al gobierno en absolutamente todo. Lo que pasa es que hay límites que tienen que ver con cosas que no le convienen al propio gobierno. No podemos ser cómplices de un modo autoritario de gestión”.

Lo ocurrido en el Senado no solo deja al Gobierno sin una parte de su estrategia judicial, sino que también expone el delicado equilibrio que mantiene con sectores aliados. Para esta senadora, la señal está clara:

“El Gobierno tiene que entender que no todo se puede imponer. Si no hay diálogo, si no hay escucha, si no hay una mínima apertura, lo que se rompe no es la política, sino la institucionalidad”.

Con una Cámara Alta cada vez más fragmentada y una Cámara Baja que anticipa nuevos conflictos, la escena política se recalienta. Y el oficialismo, que venía acumulando victorias, recibió esta semana una advertencia concreta: incluso quienes lo acompañaron hasta ahora, también pueden decir que no.

Internas, bloque y vínculo con el Ejecutivo

Por último, consultada por las tensiones internas en su espacio político y su vínculo con el presidente Javier Milei, negó que exista una ruptura. “No creo que se vea resentida (la relación con Milei) por cuestiones políticas. O no debería, al menos”, afirmó.

Sí reconoció que existen diferencias con algunos referentes del partido UCR, e incluso mencionó un dato llamativo referido a Martín Lousteau, enfrentado a muerte con el gobierno de Javier Milei:

“El presidente del partido (Lousteau) ni siquiera forma parte del grupo de chat del bloque del Senado por decisión propia. No es un tema de exclusión, sino que él eligió no participar”, contó.

