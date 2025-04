¿Sergio Massa mediador?: "Que no haya vanidades, ni caprichos"

Cómo la ve Sergio Massa

"Tenemos que contribuir a que haya unidad y una alternativa al gobierno. Es la responsabilidad que tenemos y cada uno debe construirla”, afirmó el tigrense en la reunión de San Fernando, a los propios les dijo

La división es la garantía de éxito de Milei, y la sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la generosidad y la capacidad de ceder para representar a quienes rechazan este gobierno La división es la garantía de éxito de Milei, y la sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la generosidad y la capacidad de ceder para representar a quienes rechazan este gobierno

La reunión ocurrió ante la inminencia de una definición de la fecha y el formato que tendrán los comicios de medio término en la provincia.

Fracaso en la Legislatura bonaerense

Esta semana fracasó una sesión donde tratarían la eliminación de las PASO, ya que mantienen posiciones antagónicas CFK y el “axelismo” sobre ir juntas a las nacionales o en una fecha distinta a octubre.

Vale señalar que Kicillof, el jueves pasado, habló en el Teatro Argentino de La Plata y confirmó que su posición está a favor del desdoblamiento.

Pero el kirchnerismo insiste con que separar podría perjudicar las chances electorales del peronismo, tanto en la conformación de los concejos deliberantes municipales como en Diputados y Senadores provinciales.

Para los próximos días fue citada la Cámara de Diputados bonaerense. Si no se ponen de acuerdo, kicillof decidirá con las consecuencias dentro del PJ.

A todo esto, el mensaje de Massa pareciera insertarse en una especie de mediación que el gobernador no vería con amplia simpatía.

hxfTUfGN6_720x0__1.jpg Sergio Massa y Malena en reunión partidaria de sábado

Encuentro en San Fernando

Durante la reunión partidaria, Massa remarcó

Yo no sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo? ¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿sí o no? Después discutamos la táctica Yo no sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo? ¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿sí o no? Después discutamos la táctica

A reglón siguiente acotó

El momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos.Y que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes El momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos.Y que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes

