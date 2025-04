Senado: El Gobierno anticipa derrota y 'atornilla' a García-Mansilla en la Corte

Para empeorar el panorama, en la cámara alta no olvidan que García-Mansilla les había prometido que no juraría como juez de la Corte si lo nombraban en comisión, lo que finalmente no cumplió y ahora suma más rechazo que Lijo.

García-Mansilla de atornilla en la Corte

"García Mansilla va a seguir hasta el 30 de noviembre. Su designación es sin perjuicio de lo que defina el Senado. De la misma manera, si su pliego se rechaza en este Congreso, el próximo que se instale a partir del 10 de diciembre va a ser otro y el Presidente podrá insistir con estos pliegos u otros para que sean tratados por el Senado", adelantó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, antes de la sesión en el Senado, avizorando un fuerte revés para el Gobierno.

García-Mansilla insistiría en permanecer en la Corte hasta el 30 de noviembre de acuerdo con el decreto que lo nombró en comisión y dejó en claro que su designación se hizo efectiva luego de haber prestado juramento ante el máximo tribunal, en respuesta al juez federal Alejo Ramos Padilla, en cuyo juzgado tramita una causa para impugnar tanto su nombramiento como el de Lijo.

Tanto García-Mansilla como el Gobierno, consideran el juez solo puede ser removido ahora por juicio político, ni siquiera por rechazo de los pliegos.

Los senadores tienen otra idea al respecto, y argumentan que los nombramientos en comisión tienen validez hasta que la Comisión de Acuerdos se pronuncie sobre los pliegos y se traten en el recinto, lo que piensan hacer hoy.

Una tercera interpretación legal indica que el Congreso debería tratar los decretos de Milei por los cuales se nombraron a los jueces para desactivar los nombramientos. En cualquier caso desde la Casa Rosada insisten en que García-Mansilla ya juró en la Corte y allí debe estar.

