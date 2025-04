Llegó la hora para 3 jefes cuestionados: en CABA y provincia de Buenos Aires serán confrontados

A mitad de los 80, al presidente de USA Ronald Reagan lo chicaneaban porque tenía 74 y buscaba la reelección. En el debate presidencial contra el demócrata Walter Mondale formuló un chiste: “sé muy bien que la edad es todo un tema. Por ello, no me voy a aprovechar de la inexperiencia de mi contrincante”.

¿Por qué no se retiran los dirigentes?

image.png

Así como a los artistas siguen activos mientras el público les responde, en la actividad partidaria pasa algo similar: nadie da un paso al costado si ve que el electorado no cesa en su apoyo. Mientras se sientan competitivos, seguirán siendo de una u otra forma de la partida.

Kicillof, a pesar de la presión de CFK, va a desdoblar

El gobernador de Buenos Aires ratificó la idea de hacer dos comicios distintos: uno para cargos nacionales y otro para cargos provinciales. Por su parte, el kirchnerismo quiere practicar elecciones concurrentes pero los sistemas serían distintos ya que la Nación tiene boleta única y el mayor distrito electoral conserva las listas sábanas.

En pocos días (o bien horas, a partir del sábado 5/4) se conocería el desdoblamiento y entonces CFK decidirá si va por el cisma y busca una ley que establezca la concurrencia o bien se presenta como candidata a legisladora bonaerense.

La otra opción, más lejana, es que la ex mandataria acepte la doble cita y deje que Kicillof juegue sus cartas.

Para Axel, la posibilidad de que Cristina se presentara como candidata a diputada nacional va a amalgamar electoralmente al PRO y La Libertad Avanza. En cambio, ese fenómeno no se daría a nivel provincial.

Además, la mayoría de los intendentes bonaerenses piden que la elección se divida porque eso les permitiría tener mejores chances a nivel local.

Por eso, dijo en el Teatro Argentino de La Plata:

image.png Kicillof y los intendentes bonaerenses desoyen a CFK

¿Tú también, Horacio? Macri vs Rodríguez Larreta

Mauricio retomó las riendas del PRO y trató de convencer a su ex jefe de gabinete para que se alineara en las legislativas de CABA.

“Arreglo todo en una charla con Horacio” se ufanó.

Sin embargo, el coloquio se transformó en una dura discusión de más de 3 horas con fuertes y mutuos pases de factura. Todo terminó en un gran desacuerdo.

El ex presidente llegó a decir, tras el fracaso, que Rodríguez Larreta tuvo problemas sicológicos tras perder con una rival a la que considera inferior, desde el punto de vista intelectual: Patricia Bullrich.

Por su parte, su sucesor en la jefatura de gobierno porteño le retrucó: “Parece un psicólogo, pensé que era ingeniero”.

“La única preocupación era frenarlo a Milei y yo quiero trabajar para los porteños. Le puse la vida a esta ciudad y no puedo representar a un gobierno de la ciudad en el que no creo. Se me caería la cara en salir a defenderlo con los porteños” cerró HRL.

image.png Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta: el peor momento de una histórica relación

La venganza de Ramiro Marra en CABA: un plato que se come frío

El legislador porteño y ex libertario pegó carteles en el centro de la ciudad de Buenos Aires donde llama a rivalizar con Karina Milei.

Quien fuera uno de los fundadores de La Libertad Avanza fue sufriendo destrato hasta que, finalmente, fue separado por su propio partido.

Las encuestas, por ahora, le dan la razón.

También, el consultor Jaime Durán Barba quien le recomendó al presidente y su hermana que no se desprendieran de una figura que logra cierto consenso con sus duros discursos conservadores.