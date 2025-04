Gabriel Rubinstein: "Momentos así dan para todo"

Como respuesta a este clima de tensión, recomendó mantener la serenidad: “Diría tratar de mantener la calma”, un llamado que repitió en distintos tramos del análisis como consigna frente al caos.

El impacto en Argentina y la negociación con el FMI

En cuanto al frente local, Rubinstein explicó que el contexto internacional genera un ruido adicional en un momento de alta sensibilidad para la economía argentina: “Tenemos que esperar un poquito que esto decante para ver cuánto impacta en toda la negociación con el Fondo”, subrayó.

Uno de los elementos más problemáticos es el uso político del swap con China, cuyas condiciones –según él– son poco transparentes y, en parte, inútiles: “Hay una parte que no sirve para nada, que es la parte no usada del swap”, afirmó, recordando su experiencia directa en negociaciones anteriores. “No es un swap con ese ‘bueno, detono el swap y entonces le debo a China tanto’. No. Argentina no puede hacer nada con la parte no activada”, puntualizó.

Desde su óptica, el verdadero problema es que parte de esas “reservas” no son líquidas ni operativas, y solo se contabilizan por razones políticas o simbólicas: “No sirven para nada esas reservas, contarlas como reservas”.

Estados Unidos, China y el rol del FMI

El retroceso de Javier Milei respecto al swap con China, según Rubinstein, tuvo como objetivo evitar un pago imposible: “Argentina es imposible, no tiene recursos para pagar”. En ese marco, el país busca que Estados Unidos intervenga con fondos frescos: “Si Estados Unidos da la plata para pagarle a China, fenómeno”.

Sin embargo, advirtió que utilizar el crédito del FMI para cancelar compromisos con el gigante asiático sería un sinsentido económico: “Empezar a usar el crédito del FMI para pagarlo de China no tendría ningún sentido”, concluyó.

La única certeza es la incertidumbre

Rubinstein lo dejó claro, ofreció un diagnóstico realista y despojado de eufemismos. La economía internacional transita un momento impredecible, con consecuencias potenciales tanto en lo financiero como en lo geopolítico. Y en ese marco, la recomendación final del economista vuelve a ser la misma que al principio:

Dentro de lo posible, conservar la calma. Dentro de lo posible, conservar la calma.

