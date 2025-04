Mar-a-Lágrimas

"No sabemos por qué se fue cuando teníamos todo planeado para que se reúna con el presidente Trump en privado. Yo me quería asegurar de que tuvieran tiempo para hablar y tomarse una foto", le dijo el director de MACA a Radio 10. Consultado sobre si la reunión se iba a realizar si Milei no se retiraba, Parada respondió sin dudar: "100%". Parada también confirmó que el canciller Werthein estaba de muy mal humor. De hecho, cuando Pablo Duggan le preguntó si lo percibió “fuera de sí”, respondió afirmativamente. "Parecía enojado, quizás porque Trump todavía no había llegado o tenía otra información. Si ellos esperaban 15-20 minutos, se encontraban, pero se fueron", insistió el empresario.

Tras ese espacio de tiempo, Trump se hizo presente en Mar-a-Lago, aunque por recomendación del Servicio Secreto no ingresó a la gala y sólo saludó desde uno de los accesos al salón. ¿Pudo haberse dado una foto con Milei en esas condiciones? Difícil saberlo. Pero por algún motivo desde el Gobierno hicieron circular la versión de que no hubo encuentro porque Trump nunca fue a la gala de MACA. Pero sí fue, lo que convirtió la posición oficial en una gaffe y para Milei, Mar-a-Lago se convirtió en ‘Mar-a-Lágrima’. Se le adjudica a Werthein haber generado las expectativas de un encuentro entre Milei y Trump, algo que nunca se confirmó formalmente. Algunos en el Gobierno ya echaban a rodar la versión de que el canciller sería reemplazado. Demian Reidel fue un nombre que se mencionó para una sucesión. Se trata del jefe de los asesores económicos del Presidente. Aunque llamaría mucho la atención tener un ministro de Relaciones Exteriores que piense, como dijo Reidel, que el problema de la Argentina es que está habitado por argentinos.

Embed - "NO ENTENDEMOS PORQUE MILEI Y SU GENTE SE FUERON" | Glenn Parada en #DeVuelta

Guerra comercial de Trump

El patinazo de Werthein se produjo luego de haber iniciado conversaciones con las autoridades de USA sobre el alcance de la nueva política arancelaria de Trump, anunciado bajo la consigna ‘Día de la Liberación’. En su discurso en la gala de MACA Milei adelantó que, al tratarse de un arancel recíproco, la reducción se conseguiría a costa de la rebaja en la contraparte argentina, lo que generó escozor en los industriales locales, que ya estaban preocupados por la contracción del mercado estadounidense por el aumento de la carga impositiva. Ahora le suman la inquietud por la posibilidad de perder competitividad frente al ingreso de importaciones estadounidenses libres de impuestos.

La guerra comercial declarada por Trump causó la rápida reacción de China, que anunció su propio arancel del 34% para los productos de USA, en espejo con la suba dictada desde la Casa Blanca. Y si eso no era suficiente, Washington también les prohibió a sus funcionarios destinados en China tener vínculos sentimentales con nativos. La respuesta china generó un derrumbe en los mercados globales que no se veía desde la pandemia del Covid-19. La aversión al riesgo disparó un fly to quality hacia inversiones más seguras. Más bonos del Tesoro y refugio en dólares, y menos mercados emergentes. Por supuesto que la Argentina sufrió ese coletazo. Se depreciaron los bonos soberanos y el Riesgo País volvió a ubicarse por encima de los 900 puntos básicos, alejando la posibilidad de volver a los mercados voluntarios de crédito. Al temor inversor se le agregó la expectativa de una recesión mundial que hizo caer los precios de los granos y el petróleo, principales generadores de divisas de la economía argentina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/1907874580049571965&partner=&hide_thread=false El Canciller Werthein se reunió en Washington D.C. con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, y con el representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), embajador Jamieson Greer. Trabajo altamente productivo, gran entendimiento mutuo y optimismo… pic.twitter.com/k1tNqeSiog — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) April 3, 2025

FMI

El ‘Liberation Day’ de Trump vino a complicar una situación por demás delicada en la Argentina producto de la incertidumbre que hay en torno a la negociación de un nuevo programa con el FMI. La expectativa de un acuerdo se prolongó durante demasiado tiempo, lo que redundó en nerviosismo en el mercado, que viene reaccionando con una creciente demanda de dólares financieros que obliga al Banco Central a desprenderse de reservas para intervenir en la brecha cambiaria. De las últimas 14 ruedas, el BCRA terminó una sola con posición compradora. El resto acumuló ventas netas por cerca de US$1.800 millones. Las cotizaciones del MEP y el CCL se consolidaron por encima de los $1.300 en las últimas ruedas.

A través de voceros oficiosos, el ministerio de Economía que dirige Luis Caputo intentó instalar que “sólo falta el monto del desembolso y las regla cambiaria”. Se mofó de ello la influyente Marina dal Poggetto. “Si faltan esas 2 cosas, falta todo”, dijo en declaraciones radiales. Caputo no volvió a hablar de crawling peg y eso estimula las especulaciones sobre una flotación del dólar entre bandas como nueva regla cambiaria. En cuanto al desembolso inicial, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo, consideró “razonable” adelantar hasta un 40% de los US$20 mil millones solicitados por Milei. Serían unos US$8 mil millones, a los que podrían sumarse otros US$5 mil millones de otros organismos internacionales. Serían un alivio para las reservas, pero aún así insuficientes para acumular los US$50 mil millones que Caputo prometió días atrás y sobre los que el Presidente ya hace cuentas. Aún así queda la última palabra del board, que es el que define el upfront payment. Una versión de la agencia Bloomberg sostuvo que ese monto es un tema de debate en el directorio del FMI y que no hay consenso al respecto. Cabe recordar que el board está integrado por representantes de los países y constituye un órgano político. A esa versión le siguió otra como si fuera una respuesta: que el Gobierno buscará que el desembolso inicial sea superior a los US$8 mil millones. Incluso de hasta US$12 mil millones. El acuerdo quedaría aprobado durante las reuniones del directorio que se desarrollarán entre el 21 y el 26 de este mes.

Corte Suprema

La incertidumbre económica coincide además con una fuerte derrota política de Milei. Ariel Lijo no será juez de la Corte Suprema y la permanencia de Manuel García-Mansilla en el máximo tribunal de justicia quedó deslegitimada luego de que el Senado rechazara con amplias mayorías los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. El académico recibió 51 votos en contra de su nominación, más de 2 tercios de los senadores presentes, lo que debilita su designación en comisión si es que no la desintegra, como coinciden diversos constitucionalistas. En un caso extremo, el doctor Roberto Gargarella reclamó la renuncia de García-Mansilla y si se niega, recomendó que lo expulsen con la fuerza pública. El todavía juez anticipó que iba a consultar con sus pares cómo queda su “estatus” dentro del tribunal. Ricardo Lorenzetti adelantó opinión al afirmar que él nunca aceptaría asumir por decreto. Lorenzetti es uno de los perdedores del largo proceso que terminó el jueves último. Fue el principal promotor de la candidatura de Lijo. Tampoco guardaría simpatía hacia García-Mansilla, quien parecía mostrarse dentro del tribunal más cercano al tándem que forman su presidente, Horacio Rosatti, y el vice, Carlos Rosenkrantz, enfrentados al rafaelino. Al cierre de esta nota, García-Mansilla no había hecho el pedido formal y ya trascendía que era inminente su renuncia a pesar de la insistencia del Gobierno de que el decreto presidencial lo blindaba hasta el fin del año legislativo, el 30/11.

lijo-garcia-mansilla.jpg Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, designados en la Corte Suprema por un decreto de Javier Milei.

Otro derrotado de la votación del Senado fue el asesor Santiago Caputo, quien le ofreció a García-Mansilla la nominación e intentó que se frustrara la sesión que rechazó los pliegos. Porque, como distinguió el constitucionalista Félix Lonigro, las nominaciones fueron desaprobadas, no sólo bloqueadas (aprobadas pero sin los 2 tercios requeridos), lo que hubiera posibilitado insistir con ellas en un futuro. La votación del Senado resultó un game over para Lijo y García-Mansilla. Pero también para Milei y Santiago Caputo. Todos invitados a Mar-a-Lágrimas.

Más contenido de Urgente24

Enigmas: El co$to de mover el ARG 01 hasta Palm Beach y cuándo Milei verá a Trump

Donald Trump juega al golf en Júpiter mientras reina el caos en Wall Street

La Libertad Avanza se expone en los próximos 2 meses a duras derrotas y 1 victoria

Rumores sobre visita de médicos a la Quinta de Olivos