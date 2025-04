"Tengo la decisión, las pelotas y la convicción en el tema seguridad para cambiar las cosas"

Fernando eligió Luján para el comienzo por su valor religioso y aprovechó para formular sus votos antes de comenzar una gira que lo llevará por la vasta geografía provincial.

El tema sobre el que más fue consultado por parte de los vecinos fue la inseguridad. Seguramente, debido a su experiencia, será uno de los grandes ejes de su campaña. Propondrá llegar al parlamento para aprobar nuevas leyes que protejan a la ciudadanía y castiguen con más severidad a los ladrones, asesinos y violadores para que no salgan de las cárceles gracias a la llamada puerta giratoria. El tema sobre el que más fue consultado por parte de los vecinos fue la inseguridad. Seguramente, debido a su experiencia, será uno de los grandes ejes de su campaña. Propondrá llegar al parlamento para aprobar nuevas leyes que protejan a la ciudadanía y castiguen con más severidad a los ladrones, asesinos y violadores para que no salgan de las cárceles gracias a la llamada puerta giratoria.

image.png Tarde de domingo con sol y política: Burlando recorrió calles céntricas de Luján y recibió inquietudes sobre el tema seguridad

“En Luján, ya se nos sumó un concejal que se fue de la Libertad Avanza, Rubén Ruiz, de la tercera sección. Nos acompañó en esta primera recorrida en la ciudad. También; el prestigioso doctor Carlos Giuliani, quien fuera candidato a intendente de Javier Milei por Esteban Echeverría obteniendo la mayor cantidad de votos en toda la tercera sección del conurbano bonaerense (27 % en2023). Además, Fabiana Martín, presidenta del ParlaSur en representación de LLA. Todos ellos se alejaron porque no están de acuerdo con el armador político del libertario Sebastián Pareja en la Provincia de Buenos Aires porque está transando con lo peor de la casta” informó Fernando.

Burlando se quejó de la falta de nivel en los actuales diputados nacionales

La mayoría de los nuevos legisladores que ingresaron en las elecciones de 2023 por este enorme distrito han demostrado con grandes papelones en las sesiones de la cámara baja su escaso nivel de preparación.

“Hemos visto que designan como asesores a miembros de su familia en lugar de colocar profesionales idóneos, se pelean a los gritos con megáfonos, se agarran a trompada o se colocan patitos de juguete en la cabeza”.

Además, no dieron quórum en un par de oportunidades para tratar la Ficha Limpia y tampoco quisieron formar una comisión investigadora por el escándalo de la cripto moneda $LIBRA. Se siguen cubriendo entre ellos y negociando. Tenemos una cámara de diputados que debe ser la peor de los últimos 30 años, no se aguanta más, hay que cambiar a todo este circo. Además, no dieron quórum en un par de oportunidades para tratar la Ficha Limpia y tampoco quisieron formar una comisión investigadora por el escándalo de la cripto moneda $LIBRA. Se siguen cubriendo entre ellos y negociando. Tenemos una cámara de diputados que debe ser la peor de los últimos 30 años, no se aguanta más, hay que cambiar a todo este circo.

image.png ¿Burlando le roba a La Libertad Avanza el discurso anti casta en provincia de Buenos Aires?

“Tengo la decisión, la convicción y las pelotas para cambiar las cosas que haya que cambiar en los temas de seguridad y trabajar fuerte en una política criminal. Estoy capacitado, estudié y me preparé para este momento. Quiero que la gente nos acompañe y se sume a este nuevo proyecto que arrancamos”.

“Sé que me meto en el barro de la política y tengo mucho más para perder que para ganar. Pero, si no nos metemos los outsider, la gente independiente y la juventud no podremos cambiar nada" agregó el aspirante a la cámara baja.

Burlando definió los ejes de su futura gestión, en caso de resultar electo.

"Siempre se postulan los mismos fracasados que han llevado a la Argentina que tenemos hoy: 40 % de pobres y una inseguridad tremenda con robos y asesinatos diarios. Además; la falta de educación, la miseria que cobran los jubilados y familias enteras comiendo de lo que encuentran en los cestos de basura o viviendo en las calles“-

Sé que ahora con mi candidatura saldrán a escribir todo tipo de mentiras por las redes sociales. Aparecerán los “trolls” de derecha y de izquierda. Los LIBERTARIOS dirán que con mi postulación a diputado les sacó y divido los votos con la La Libertad Avanza o que ayudó a los kirchneristas/peronistas a que ganen las elecciones en la provincia BS AS. Mientras tanto, los justicialistas dirán que con mi postulación ayudó a los libertarios a ganar porque yo les saco votos a ellos. Cuando hice mi lanzamiento por redes en el mes de diciembre me bombardearon todos los troll con lo mismo. Son unos delirantes. Sé que ahora con mi candidatura saldrán a escribir todo tipo de mentiras por las redes sociales. Aparecerán los “trolls” de derecha y de izquierda. Los LIBERTARIOS dirán que con mi postulación a diputado les sacó y divido los votos con la La Libertad Avanza o que ayudó a los kirchneristas/peronistas a que ganen las elecciones en la provincia BS AS. Mientras tanto, los justicialistas dirán que con mi postulación ayudó a los libertarios a ganar porque yo les saco votos a ellos. Cuando hice mi lanzamiento por redes en el mes de diciembre me bombardearon todos los troll con lo mismo. Son unos delirantes.

image.png Fernando Burlando con vecinos de Luján

La seguridad será el eje principal de su campaña

“Yo me postulo para todos los argentinos que están sufriendo la inseguridad porque estamos en el peor momento de la provincia Buenos Aires y en el país., Esto no es un tema ideológico ni de derecha ni de izquierda, es el flagelo que nos arrebata vidas a diario, que asesinan y matan a niños, adolescentes, adultos y jubilados por nada. ¿Acaso los delincuentes le preguntan a la gente de qué partido político son cuando les roban y los matan?

Finalmente, criticó a la casta política y el círculo rojo.

“Los políticos viven en una burbuja y no le solucionan los problemas a la gente. En los meses que restan hasta el día de las elecciones voy a recorrer toda la provincia de Buenos Aires y estoy seguro que se nos va a ir sumando muchísima gente independiente que quiere cambiar la situación de nuestro país”.