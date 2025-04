¿El Bambino Pons se comió el personaje? Polémica con el relator de ESPN

No obstante, lo que causó mucho revuelo fue el relato del Bambino Pons durante la jugada que derivaría en el tanto del descuento. Pons estaba casi en una charla de café con el comentarista que estaba a su lado, Jorge Baravalle, cuando se vio sorprendido por la conquista de Silva.

Estábamos riéndonos porque entró la productora, la señora Thalía, le trajo a Jorge un café, un postre y andaba con un termo en el bolsillo, qué se yo, ATENCIÓN QUE VIENE JOTA SILVA GOOOOOL Estábamos riéndonos porque entró la productora, la señora Thalía, le trajo a Jorge un café, un postre y andaba con un termo en el bolsillo, qué se yo, ATENCIÓN QUE VIENE JOTA SILVA GOOOOOL

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Premiertina_/status/1908583565576597907&partner=&hide_thread=false El relato del Bambino Pons en cuestión: “Estábamos riéndonos porque entró la productora, la señora Thalía, le trajo a Jorge un café, un postre y andaba con un termo en el bolsillo, que se yo, ATENCIÓN QUE VIENE JOTA SILVA GOOOOOL”



Este tipo es dios!pic.twitter.com/fKcOFcFt7E — Premiertina (@Premiertina_) April 5, 2025

La narración de Pons causó comentarios positivos y negativos, pero lo que está claro es que se desenfocó completamente de lo que estaba sucediendo en Villa Park.

"Posta gravísimo, yo soy el productor y lo echo", dijo un usuario. "Es pésimo y no puedo esperar al día que jubilen a este muchacho", tiró otro. "Es realmente decadente y triste el bambino pons relatando hace ya muchos años. Si te gusta o da gracia esto sos un pobre tipo", se lee también en los comentarios del posteo en cuestión

Y hubo quienes lo tomaron con humor "No puedo seguir mi día si no me dicen qué pasó con el termo de la productora", deslizó un cybernauta. "Totalmente comprensible: hasta ese momento el Forest no había llegado ni arriesgado nada. El gol vino de un flash", justificó otro al Bambino, ante una catarata de críticas contra él pocas veces vista.

image.png Bambino Pons, en el ojo de la polémica.

Seguí leyendo en Golazo24...

Flavio Azzaro y el "espanto" del River de Gallardo: "Lleva 40 partidos y juegan mal"

Thomas Muller deja el Bayern Munich pero será rival de Boca en Mundial de Clubes

Pleitesía a Chiqui Tapia: obsecuente bandera en Argentinos Juniors por cargo AFA

VIDEO: Lionel Messi, festejo explosivo y con bronca en su gol para Inter Miami

Basta de periodistas obsecuentes: Caso Fernando Gago