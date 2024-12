Presidenta del Parlasur dejó La Libertad Avanza y se fue con Fernando Burlando

La titular del Parlasur -es la primera mujer que preside dicho organismo- también apuntó contra Sebastián Pareja, el aliado de Karina Milei en PBA. " Mi mayor preocupación es el actual armado en la Provincia de Bs As de cara a 2025 a cargo de Sebastián Pareja, armador de acuerdos con personajes nefastos de la política, delincuentes, símbolos de la corrupción, gremialistas transas, protagonistas infaltables de la CASTA que tanto nos dijeron que íbamos a combatir para que no nos roben más, hoy acordaron con toda esa lacra de la vieja política", lanzó.

Pero no se quedó allí: enumeró algunos de los "personajes rancios" que están en el Gabinete. "Otro de los motivos que me llevan a alejarme, son los personajes rancios que rodean a Milei en el Gobierno Nacional; Scioli el peor gobernador de la historia que siempre estuvo con el kirchnerismo; el radical Petri; Lule Menem (quien goza de un cargo como asesor en el Senado desde hace 40 años y que hoy desempeña otro cargo oficial junto a Karina Milei). Qué decir de Bullrich, que acompañó a Menem, De La Rúa, Cavallo, y Macri, apoyando espacios políticos como JxC, Pro y Peronismo. Una política que no ha trabajado más que saltando de Gobierno en Gobierno, viviendo del estado Argentino, calificada como 'Montonera’ por el mismo Presidente, para hoy finalmente sumarse a las ideas de Milei. Y el Viceministro del interior Lisandro Catalano, un Kirchnerista que hasta el 2023 junto al ministro Francos integraron el gobierno de Alberto Fernández y anteriormente, también tuvieron cargos en el gobierno de Scioli".

"No puedo dejar de citar lo que nos dijo Milei durante toda su campaña presidencial: 'Es imposible con los mismos de siempre', y hoy los mismos de siempre están dentro de su gobierno", fustigó Martín.

Además, cuestionó "la demencia, los insultos de los pibitos de las redes sociales X que ha formado Santiago Caputo, un gran vende humo, si fuera por Caputo, MILEI jamás hubiera sido Presidente, porque nunca armó ni gestionó ningún acuerdo en todas las provincias del país durante toda la campaña a presidente de Milei y hoy lo único que le interesa es ocupar los cargos con sus amigos para los arreglos".

"Las incoherencias, el fanatismo, los aplaudidores, todo se asemeja a una locura, 'no haces lo que yo te digo y te expulso por traidor', como hicieron con la ex Canciller Mondino y otras 70 personas de sus cargos, bien de dictador, me hacen acordar a los comienzos de La Cámpora Kirchnerista que tanto discutimos por sus manejos, esto es un dejá vù de la extrema derecha, por eso me voy de La Libertad Avanza, porque pensé que íbamos a ser la opción diferente para los argentinos. No alcanza con bajar la inflación o que baje el riesgo país, los más humildes y la clase media la están pasando muy mal. No quiero pertenecer a este CIRCO", remató.

La presidenta del Parlasur también reprochó las críticas del Presidente al Mercosur: "tampoco me gustó la postura que Milei adoptó ante el Parlasur y Mercosur, defenestrando el organismo sin conocimiento, sin saber de lo que hablaba, opinando sobre los honorarios en dólares que nosotros, los Parlamentarios por Argentina, no percibimos jamás, ya que somos los únicos que desempeñamos nuestro cargo 100% ad honorem, sin sueldo, ni beneficios, ni aportes, con el único deber del estado de costear los viáticos para asistir a las sesiones que lógicamente son en los países integrantes del Mercosur. (cabe aclarar que los aéreos eran administrados y emitidos por la Jefatura de Gabinete, sin pasar por los parlamentarios). Aún así, Milei quitó ese aporte, teniendo que asumir los costos los parlamentarios Argentinos sin su posterior reintegro".

Dicho todo eso, Martín le agradeció a Fernando Burlando "por dejarme acompañarlo y sumarme a este nuevo desafío que comienza. Estoy segura que se van a sumar muchísimas personas independientes, nuevos outsiders que no vienen de la política, y que se identificarán con este nuevo espacio".

"Bienvenida toda la gente de bien que quiera participar en política y sacar a toda la runfla de políticos rancios que están hace 30 o 40 años en cargos, que vengan y se sumen a este nuevo espacio de Fernando Burlando", finalizó su comunicado.

