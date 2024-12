Inflación: La incomodidad de Marco Lavagna y la versión que afirma que esconden el nuevo IPC

caputo milei.jpg Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.

5 proyecciones de consultoras privadas sobre la inflación de noviembre

De acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), con las principales consultoras que releva el Banco Central (BCRA) y que publicó la semana anterior, la proyección de la inflación mensual fue del 2,9%, ubicando a la interanual en 120%.

1) Analytica registró una inflación del 2,7% para noviembre.

2) EcoGo Consultores estimó que la inflación será del 3,2%. Su director, Sebastián Menescaldi indicó que el dato se relaciona con el aumento de los precios de los combustibles (2,8%), tarifas de luz y gas (2,5% y 2,7%), prepagas (5% en promedio) y colegios privados (4,5% en CABA y 3,6% en PBA).

3) Equilibria indicó que la inflación mensual fue de 2,6%, registrando una suba de alimentos y precios regulados, con una desaceleración del resto de los precios.

4) Invecq proyectó que la inflación del décimo primer mes fue de 2,5%.

5) Libertad y Progreso señaló que un 2,9%, para la inflación de noviembre. Para su director, Aldo Abram, "sigue siendo una desaceleración" porque "por lo general y debido a la estacionalidad" los meses de octubre "suelen tener cifras más bajas" que los de septiembre y noviembre.

El nuevo IPC

Marco Lavagna Una versión afirma que el nuevo índice, que actualizó los consumos familiares y le da un peso más importante en el indicador a los servicios y tarifas, estaría terminado desde octubre...

Los plazos apremian y la presión sobre Marco Lavagna aumenta, y es que algunas versiones indican que la demora de este nuevo índice, que entre otros puntos actualizó los consumos familiares y le da un peso más importante en el indicador a los servicios y tarifas, estaría terminado desde octubre.

Algunas fuentes admiten que fue el propio FMI el que expresó al Gobierno que el cálculo actual no es representativo y debe corregirse para respetar el manual de prácticas estadísticas internacionales que tiene el organismo, y que incluso se habrían dado visitas puntuales para charlar del tema.

Es fácil pensar que esto haría que la inflación de más alta, y de allí la explicación más evidente de la intención del Gobierno de Javier Milei, expresada incluso por el vocero del Presidente, Manuel Adorni, de patear hacia adelante el nuevo IPC.

"Hemos logrado que la inflación está bajando, mejor no tocar nada", habrían recomendado cerca de Manuel Adorni.

Pero lo cierto es que si bien con la nueva fórmula podría haber algo más de inflación, ello no alteraría la tendencia si es que sigue a la baja... Entonces, ¿por qué demorarlo más?

La recomposición tarifaria y atención 'prepagas'

Dicen que la intención del ministro de Economía, Luis Caputo, es que el año que viene esté hecho el grueso de la recomposición tarifaria, y así tarifas de luz y gas no impactarán tanto como debería haber impactado este año si se hubiese implementado el nuevo IPC.

Incluso, según publica el diario 'Página/12' que difunde la versión, el Gobierno intentará, el año próximo, año electoral, que no haya autorizaciones tan seguidas de subas en las medicina prepaga y los colegios privados, otros dos rubros que están pegando mucho hoy, pero que la metodología actual no computa...

Además, la nueva fórmula del IPC implicaría al menos una conferencia de prensa para dar detalles, lo que podría incomodar el Gobierno cuando está a punto de "celebrar" su primer año

"El Presidente no tiene ganas de estar poniendo en discusión el índice de inflación, hemos logrado instalar que la inflación está bajando, mejor no tocar nada", habrían admitido cerca de Adorni según el mismo medio.

El propio FMI expresó al Gobierno que el cálculo actual no es representativo y debe corregirse.

Cabe mencionar que el Manual de Estadísticas del FMI recomienda que los países actualicen su IPC cada 5 años. La medición actual, que Marco Lavagna ya venía haciendo en la gestión de Sergio Massa en Hacienda, está excedida en casi todos los plazos y formas: tiene base 100 en diciembre del 2016, y usa una Encuesta de Hogares (Engho) del 2004-2005. Una foto más que antigua, que no muestra ni cerca en qué gastan las familias sus ingresos.

La nueva fórmula no sólo suma una mayor cantidad de precios, sino que tiene una Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (Classification of Individual Consumption According to Purpose, COICOP, por sus siglas en inglés, una herramienta que emite Naciones Unidas), que es del 2018, mucho más actual que la del IPC de hoy, que es de 1999.

El IPC y la realidad que no refleja...

Naturalmente, cuando la tendencia inflacionaria es a la baja, no hay debates sobre la tendencia, pero sí sobre si el IPC refleja la realidad de los costos familiares. Hoy, los servicios tienen un peso que se come hasta el 50% de los ingresos familiares, por eso la gente en la calle sigue diciendo que la plata no alcanza... aún con un IPC desacelerando.

También, según los especialistas, esa demora en la nueva metodología del IPC no sólo afecta al cálculo de inflación, sino también al del poder de compra de los salarios y, esto es vital, a las canastas de pobreza a indigencia.

La nueva medición

Vale aclarar que el IPC actual toma como referencia cifras de una canasta del 2004, mientras que la nueva medición que se demora toma la canasta 2018. El IPC que hoy se usa tiene a Viviendas y Servicios explicando un 9,44% del IPC Nacional. Con el cambio, pasarían a ponderar 14,5%. El cambio es importante porque el rubro venía creciendo, hasta octubre, el doble que el IPC general.

Plazos fijos resucitan con tasas que sorprenden.

En el caso de Alimentos, la nueva metodología los pondría explicando un 22,7%, cuando hoy explican el 26,9% del índice. El Gobierno no quiere este cambio no sólo porque Servicios se encareció, sino porque los precios de los Alimentos (por la recesión y la caída del salario) sube menos de la mitad del promedio, pegando menos en IPC.

Otro de los temas nuevos en el IPC es que, tal como publicó 'El Cronista Comercial', se medirán 500000 precios junto a 24.000 informantes, contra los 320000 actuales. Asimismo, Transporte pasará de ponderar un 11 a 14,3%; Salud bajaría del 8 al 6,4%. En los dos casos, las alzas son mayores que el IPC promedio, pero en Prepagas, que daña a los sectores medios, ponderaría menos. En Comunicación, que ya anunció una suba de 3,6% para diciembre, la ponderación pasará del 2,83 al 5,2%.

