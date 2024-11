Fernando Burlando se lanzó como candidato a diputado.

"Cuando se lo conté a mis amigos, a mi familia y a mis afectos me preguntaron '¿para qué, para qué meterte en esa mugre, en ese barro de la política? Si estás tranquilo, reconocido en tu trabajo y no tenés apremios económicos'. Y mi respuesta fue: Porque no puedo seguir contemplando una realidad que duele, lastima. La realidad de una Provincia enormemente rica por sus campos, sus industrias y por su gente, al mismo tiempo enormemente carenciada. Acorralada por la inseguridad, la pobreza, el desempleo, la droga. Acorralada como lo está nuestro querido país", relató.