Mensaje de la UIA al ausente Javier Milei: "Queremos respeto"

En esa línea, envió un mensaje al Gobierno ante la apertura de importaciones y la carga impositiva: "Nuestros productos son transables y competimos con países con otras condiciones. Los industriales no queremos protección, queremos condiciones justas para competir".

"Nuestra propuesta es una industria productiva para un país competitivo. Se entiende que tenemos grandes estándares de competitividad puertas adentro y grandes problemas puertas afuera", prosiguió.

"Ataques injustos"

"Quiero destacar el rol del industrial, que produce y paga impuestos. Escuchamos ataques injustos al empresariado nacional. Somos los que generamos empleo, y pagamos impuestos, queremos respeto, como en los otros países; aportamos el 30% de la recaudación y el sector es el motor del crecimiento digno del país", reclamó Rapallini en su discurso tras las palabras de Funes de Rioja.

"Es con nosotros", sentenció y añadió otro pedido: "el Estado debe liberar la cancha".

"Hay que entender que no hay país en el mundo que crezca sin empresariado nacional pujante que lidere esa transformación", advirtió.

El origen del malestar de Milei con la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) viene alertando al Gobierno por algunas de sus medidas, lo cual indudablemente no ha caído bien en la Casa Rosada. Javier Milei no tolera críticas, reproches ni advertencias. En ese marco, el Presidente decidió no asistir a la 30° Conferencia anual al igual que Luis Caputo.

image.png "Escuchamos ataques injustos" se quejó el empresario Martín Rapallini en la cumbre de la UIA con relación a las críticas del gobierno de Milei.

La UIA viene evidenciando algunas tensiones con el Gobierno. La semana pasada, emitió un comunicado cuestionando la apertura de las importaciones que decretó el Ejecutivo para diciembre, advirtiendo sobre el “impacto negativo” para la industria argentina y la "competencia desleal" que sufren las empresas locales ante el mayor ingreso de bienes importados.

“La reducción de aranceles (a contramano de lo que está haciendo el mundo y la región), sin que se haya resuelto la falta de competitividad y los costos asociados deteriora aún más la capacidad de la producción argentina frente a la competencia desleal”, afirmó la UIA.

Días antes, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, le había bajado el tono al optimismo de Javier Milei sobre la salida de la recesión y la recuperación de la actividad económica. "El fin de la recesión es una evaluación económica. Dentro de ella hay que ver los comportamientos de cada sector, que no han venido siendo homogéneos, es lógico", dijo en declaraciones publicadas por radio Mitre.

El empresario sostuvo que de acuerdo a los datos procesados por al UIA, que -aclaró- tienen un rezago de un mes y medio, "en determinados sectores todavía se está lejos de lo deseable" en materia de actividad.

De acuerdo al último informe mensual de la UIA, publicado hace 2 semanas, el sector manufacturero tuvo en agosto una caída del 7,4% respecto del mismo mes del año pasado, y también registró una contracción frente al dato de julio (-0,9%), a diferencia del número dado a conocer por el Indec, que reflejó una caída interanual similar pero un alza versus el mes anterior.

Según la UIA, el sector industrial acumula quince meses de caída interanual consecutiva y una baja de 12,1% en lo que va del año. Sin embargo, los datos preliminares de septiembre sugieren una leve mejora en la comparación intermensual, indicó la central fabril.

En su informe, la UIA destacó que el sector industrial "sigue enfrentando un panorama desafiante, marcado por una competencia desleal frente a la importación de bienes terminados y la pérdida de empleos en el sector".

Por otro lado, señaló que el país se ubica entre "los menos competitivos de la región por asimetrías (tales como déficits en infraestructura, energía, conectividad y logística, presión tributaria, bajo financiamiento, aumento de costos en dólares, entre otros) que es necesario corregir".

Cabe recordar que Javier Milei tampoco había asistido el año pasado a la Conferencia anual, cuando faltaban apenas 10 días para su asunción; y envió a la entonces futura canciller, Diana Mondino, y a Guillermo Francos, quien era el designado para ocupar el Ministerio del Interior.

El Presidente sí había asistido a la sede de la UIA, en septiembre, a propósito del festejo del Día de la Industria. Pero su discurso no fue feliz para los empresarios presentes, quienes quedaron bastante molestos ante las palabras de Milei. Una de sus frases más chocantes para los industriales fue cuando se refirió a que “para proteger a la industria se le robó al campo” y que lo único que generó esa protección es un sector “industrial adicto al Estado".

