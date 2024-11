Cuando Gordo Dan se hace el Marshall McLuhan se vuelve aburrido

@MileiAbrazoo: Pero no lo van a lograr porque Argentina es el Faro del Mundo y somos la punta de lanza de la Libertad.

@h4chece: Che "brazo armado" de los 80 trolls que fueron solo 3 o 4 sabian algo, la proxima vez mandate algunos mas capacitados sino es aburrido responderle a adolescentes o gente que habla como marrones de cancha. Abrazo.

@carlos_luis0909: Cuando hay protesta en Cuba lo primero que quitan es la luz y el internet.

@tabernaberry: Che, "brazo armado", no hubo ninguna revolución, solo un cambio de figuras entre los mismos grupos que se disputan el poder en Argentina hace años, "el hombre común" no pertenece a esos grupos. Vos tampoco aunque te hagan creer que si. La revolución no es lograr que le presten el poder un rato al otro grupo.

@VillarruelGlam: Y además necesitás el voto del tipo conservador que eligió la boleta en la que estaba Victoria. Pidan perdón. A Victoria y a la gente. O revienten.

Embed Están destruidos y en poco tiempo pasarán a la intrascendencia!!! VLLC pic.twitter.com/Moy604mYru — FredoomArg (@FredoomArg) November 26, 2024

@LMendieta5: Los Gobiernos Populistas, odian la libertad que se respira en Internet, porque el ciudadano común puede acceder a MUCHA información, y en consecuencia, comparar el Relato con la realidad. Y otro tema importante, es la educación. Sin capacidad de razonamiento, es IMPOSIBLE.

@ArgentinaCred: El problema no es que comprendan.. El problema es que tienen miedo... Porque les llega el final.. El Streaming vino para terminar con la Televisión y la Radio.. El Streaming es lo más democrático que se ha creado en el sistema de comunicación ya que cualquiera puede crear uno..

@elsy_concepcion: Hay antecedentes como la Primavera Árabe en 2010... Los manifestantes utilizaron las redes sociales para organizar sus marchas contra el autoritarismo, difundir información sobre sus actividades y generar conciencia local y global sobre los acontecimientos en curso...

@ElCenti: Nada que ver. 40% votamos antiperonismo, otro 40% peronismo, eso no cambia. Hay un 10-15% que elige de acuerdo a su presente y decide la elección. Si cree que le va bien, vota al oficialismo (2007); si cree que le va mal, vota en contra 2015, 2019, 2023. ¿Cómo estarán el 2027?

@Anii7Pia: Ya fue, el avance tecnológico se los llevó puesto. Ahora es tiempo de romper cadenas en todo el mundo, la casta tiene miedo, se saben perdedores por eso quieren controlar las redes. Argentina, EE. UU y El Salvador son la resistencia americana, el mundo libre! VLLC

@CumplidoRodrigo: Anda a dormir.....Camilo Cienfuegos....fíjate que tengas la china en Sierra Maestra no te estaran gorriando.

@SalaDePrensaNet: Con todo cariño, el problema son las fake news. Si estuviera bien legislado y penado las publicaciones falsas para perjudicar adrede a otro. Ahi te lo acepto! Saludos.

@Alejand50432498: Cuánto te creés que puede durar esta moda?? El problema tuyo es confundir un hecho circunstancial con un cambio estructural.

Etc. etc. etc.

------------------------

