Estalló la guerra entre Yanina Latorre y Yuyito González: Cruce explosivo

"Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de Presidentes y de tipos casados", introdujo Latorre, quien fue por más:

Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo

Y agregó: "A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del Presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados".

"¡Quiero ver si te invita Susana y hacés once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días? Estoy podrida que me digan cornuda", exclamó.

"¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas...", cerró desafiante Latorre.

Yuyito González tomó una decisión sobre su relación con Javier Milei

Yuyito González parece estar atravesando uno de los momentos más críticos del último tiempo, tanto en el plano profesional como también en el sentimental. La conductora de Ciudad Magazine está de novia con Javier Milei desde hace algunos meses y todo indica que se le terminó la fiesta. ¿Qué pasó?

Desde que la conductora comenzó a salir con el mandatario, cada emisión de su programa se dedicó al gran amor que sienten entre ellos y demás intimidades que la conductora no duda en ventilar. Sin embargo habría existido un llamado de atención por parte del propio Presidente o, por qué no, de Karina Milei.

Fue la propia Yuyito quien dijo en su programa Empezar el día que ya no iba a hablar acerca de Milei ni de su vínculo con él. La realidad es que la famosa no deja de hablar de su pareja y cuenta intimidades que podrían afectar la imagen del mandatario. Sobre todo las que incluyen sexo y otro tipo de cuestiones muy privadas.

"Yo tomé la decisión de no contestar más nada que implique que mi respuesta se entienda como una falta de respeto al presidente de la Nación. Es como que uno va evolucionando, en los vínculos, en los vínculos con la prensa", afirmó la ex vedete. Esta decisión tan repentina supone que hubo un llamado de atención por parte de la Presidencia.

"Llega un punto en el que yo siento que responder tantas cosas es una falta de respeto hacia mi pareja y al presidente de la Nación", expresó González y le pidió a los medios que no le hagan más preguntas sobre dicho tópico.

