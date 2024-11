Donald Trump, un problema para Montecito

Pero es diferente: 90 minutos desde Los Ángeles y con playas muy ponderadas tal como La Mariposa. El valor fiscal de todo Mar-a-Lago es de US$ 37 millones. En Montecito hay más de 50 propiedades con ese precio.

montecito1.webp Montecito, junto al Océano Pacífico.

La fuga

Cuando Ellen DeGeneres y su esposa Portia de Rossi anunciaron que permanecerían en los montes Cotswolds, a 160 Km de Londres (Reino Unido), y vendían su residencia en Montecito, todos supieron que era porque Trump llega a la Casa Blanca. La 'progresía', el universo 'woke' con fuerte presencia LGBTQ+ se encuentra en emergencia.

Sin embargo, DeGeneres ya había comenzado a irse en 2020, antes del regreso de Trump, cuando le vendió una mansión estilo Tudor, que ella no habitaba, a Ariana Grande, quien la revendió 2 años más tarde con una rentabilidad de US$ 2 millones. Aquel año Oprah Winfrey transfirió una granja de estilo toscano a Jennifer Aniston, según New York Post, en US$ 14,8 millones.

De todos modos, el informe inmobiliario 2024 de The Montecito Journal demuestra que el exclusivo pueblo atraviesa un 'stand-by': ¿se encuentra 'inflado' el precio de los inmuebles (residencias arriba de US$ 7 millones y condominios y departamentos a US$ 3 millones) o es la sospecha de ciertas celebriades buscan otros horizontes?

En un año de economía próspera en USA, las ventas 2024 han sido inferiores a las de 2023, y en varios casos con un precio total menor al original: los inmuebles equivalentes a aquellos que en 2023 fueron ofertados a US$ 8 millones, en 2024 bajaron a US$ 7 millones, y así sucesivamente, lamenta The Montecito Journal.

rosewood miramar beach.jpg Rosewood Miramar Beach, en Montecito.

Montecito

Montecito, donde residían los indios Chumash, recibió a los españoles en el siglo 18. Pero a estos les interesó construir el Presidio y la Misión de Santa Bárbara más al oeste. Por ese motivo, a mediados del siglo 19 fue refugio para bandidos y ladrones de caminos que robaban a quienes iban por la ruta costera. Sin embargo, al final de los años 1860, los criminales habían desaparecido y llegaron los colonos italianos.

Un par de décadas después fue el momento de los turistas adinerados del este y el medio oeste: Montecito, cerca de Santa Bárbara pero aislada, clima agradable y numerosas fuentes termales.

Hacia 1917 la tendencia devino en boom cuando el arquitecto y pintor George Washington Smith comenzó a construir residencias con toques coloniales mediterráneos, inspiradas en la arquitectura de Andalucía (España). Así nació el “estilo Montecito”.

En esa etapa, Greta Garbo fue propietaria de una residencia, Clark Gable se afincó durante largas temporadas y en 1928 Charlie Chaplin inauguró el primer hotel del pueblo: Montecito Inn, que sigue recibiendo huéspedes.

Y la tendencia exclusiva continuó: John F. Kennedy y Jackie Onassis pasaron su luna de miel en 1953 en el Rancho San Ysidro.

Todos saben que nadie dejó tanta huella como la cantante de ópera de origen polaco Ganna Walska, artífice de Lotusland, un atractivo jardín botánico financiado por las joyas que atesoró durante sus 6 matrimonios. Ella falleció en 1984.

Pero el gran año inmobiliario fue en 2020, con la pandemia de covid-19: gente de dinero quería replantearse la forma de vida.

En el pueblo apenas el 3,8% tiene ingresos por debajo del umbral de pobreza, el precio medio de la vivienda fue de US$ 7,5 millones en 2024, no hay escuelas públicas para niños de entre 7 y 12 años, y si se quiere asistir a una, hay que inscribirse en el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara, que también ofrece la escuela secundaria Santa Bárbara Junior High School y la escuela secundaria Santa Bárbara High School.

No es el problema de vecinos del pueblo tal como Orlando Bloom, Katy Perry, Rob Lowe, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Oprah Winfred...

¿Habrán equivocado su inversión los Duques de Essex (Meghan & Harry), quienes habitan una residencia de 9 habitaciones y 16 baños por la que pagaron US$ 14 millones? Depende... ¿cuál será la agenda cultural con impacto residencial elegida por Donald Trump?

