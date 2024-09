Viajes al Caribe a precio ganga: Hoteles all inclusive por US$50

Una vez registrado gratuitamente en la página, se pueden ver todos los hoteles que están con descuentos. Por ejemplo: Barceló Maya Riviera en México - sólo para adultos, Barceló Bávaro Palaca en Punta Cana, Occidental Caribe, Barceló Aruba en El Caribe, Occidental Cozumel en El Caribe mexicano y muchos más.

Por ejemplo, Occidental Caribe tiene un 40% de descuento por estar registrados y además aplicando el código 10% OFF más. Ratamundo.com realizó la búsqueda para las vacaciones de invierno 2025, 7 noches para 4 adultos por un precio de US$1422 en dicho hotel all inclusive y con transfer gratuito incluido. "Hacen que el precio promedio sea de U$S 50 por persona por día. La verdad, un verdadero regalo", aseguraron desde la web especializada en viajes y turismo que realizó el descubrimiento.

Aunque luego, aclaró que las tarifas pueden variar de acuerdo a los días y fechas elegidas. Pero, como dice la frase, el que busca encuentra y puede llegar a encontrar precios así, super convenientes.

Luego, Ratamundo.com aclaró que las reservas se pagan 50% ahora y 50% al ingresar al hotel. Además, informó que en el check in se deberá mostrar la tarjeta física que uno utilizo para la reserva. "Sino, te cancelan todos los pagos y deberás pagar de nuevo", aclaró.

