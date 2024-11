Bonos AL30 y GD30: Luis Caputo confirmó que no habrá canje de deuda

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1861012018737688808&partner=&hide_thread=false No lo es.

Se pagarán los cupones de amortización e interés en enero y no se saldrá al mercado, independientemente del nivel del riesgo país. Son más de 4 mil millones de dólares que inversores recibirán y probablemente querrán reinvertir en riesgo argentino, pero como dije, no… https://t.co/qdtde4tl7G — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 25, 2024

Tras el posteo, Caputo decidió mencionar al economista y responderle a pesar de que Di Stéfano no mencionó a Caputo en su mensaje. El funcionario descartó de plano el canje de deuda y le puso cifras al pago de los bonos en momentos en que el Banco Central seguiría en terreno negativo en materia de reservas a pesar del blanqueo: "No lo es. Son más de US$ 4.000 millones que inversores recibirán y probablemente querrán reinvertir en riesgo argentino, pero como dije, no será en bonos soberanos".