¿Qué está pasando en Santa Fe?: "Se siente / Se siente / Maxi Presidente"

En este caso el argumento de la confluencia fue la 1ra. Asamblea Ciudadana, y no convocó sólo a gente de la UCR, aún cuando la escenografía fuese roja y blanca. También hubo pejotistas moderados y gente del PRO no macrista ni bullrichista. Por ejemplo, Carolina Losada. Y los oradores fueron diversos. Por supuesto que estuvieron Pablo Javkin y María Eugenia Schmuck. Y Felipe Michlig y Norma López. El lema: “Defender la Patria y construir lo nuevo”. No hubo nadie de La Libertad Avanza (no es noticia) pero tampoco del Partido Socialista (no es dato menor):