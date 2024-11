Apertura de importaciones: Preocupación en Santa Fe por impacto en la industria y en el empleo

En diálogo con el medio local LT10, explicó que "La diferencia entre una bicicleta nacional y una importada será de un 10 o 15%: estamos hablando de márgenes mínimos y, con los costos que manejamos, será muy difícil mantenernos competitivos si las bicicletas importadas bajan un 15% en su precio".

Si bien Peretti reconoció que la empresa sumó nuevos empleados durante los últimos meses producto de la buena demanda del mercado local, lamentó que a partir de la apertura de importaciones esta tendencia se podría revertir.

image.png Industrias en alerta: destrucción de la producción local ante la resolución del Gobierno.

Dentro de ese contexto, encendió las alarmas debido a que si la situación no mejora, su empresa se vería obligada a replantearse su modelo de negocio. "Si la actividad se vuelve insostenible, dejaremos de ser industria y seremos importadores. Pero no queremos eso. Es muy difícil despedir gente. Nuestro compromiso es con los trabajadores", señaló.

A su turno, Alberto Serra, gerente de la Cámara de la Industria del Calzado de Santa Fe, también manifestó su preocupación. Según él, la llegada de calzado importado, precisamente de bajo costo y fabricado en materiales como lona y plástico, afecta directamente a los fabricantes locales.

Falta de consumo

Por otro lado, Serra confirmó que la situación es aún más compleja por el escenario económico actual, donde la falta de consumo es un factor que expone la realidad.

"Hoy, el problema no solo es la competencia de las importaciones, sino también la falta de consumo. Si no hay demanda, las empresas locales no podemos reactivar la producción. No estamos viendo esa 'reactivación' que mencionan en otros sectores", comentó.

Asimismo, hizo hincapié en que el impacto de la apertura de importaciones no se limita al precio, sino que también afecta la sostenibilidad de las Pymes. "Cuando un calzado importado entra al país, paga IVA. Pero cuando lo producís acá, además del IVA, tenes que enfrentar cargas sociales, ingresos brutos, tasas e impuestos municipales", detalló.

Como cierre, mencionó un proyecto de ley para las Pymes que busca disminuir los efectos de la apertura de importaciones por medio de la compensación de algunos costos: "Hay uno que propone, por ejemplo, tomar a cuenta el pago del IVA para las Pymes. Eso ayudaría a igualar las condiciones, pero hasta ahora no hemos visto avances concretos", dijo.

