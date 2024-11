Explotó todo en el programa de Sebastián Vignolo: 2 periodistas se cruzaron en vivo

RACINGSUENACONOTRACOPAPEROPODRIADARSEUNCUADRUPLEEMPATEENPUNTOSFOTO2.jpg Sebastián Vignolo vivió otro escándalo en el programa Pasión por el Fútbol que se emite en El Trece cuando dos periodistas se cruzaron en vivo. Imagen del partido que Huracán y Boca empataron 0-0 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

HG: “A mi entender, y a entender de la gente que sabe de esto, no hubo falta. No hubo falta”.

Pollo Vignolo (PV): “¿No tiene que dejar seguir (antes de cobrar el penal que luego finalmente anuló)?”.

BF: “¿Quiénes saben de esto, Gallo, quiénes saben? ¿Yo no sé de esto? Parece que no, no sé...”.

HG: “En lugar de hacer terminar la jugada, como dice el protocolo, ¡cobra antes, cobra antes!”.

BF: “No, pero dejame a mí, porque vos hablás de la gente que sabe de esto... ¿Quiénes son los que saben de esto?”.

HG: “Y no sé, fijate, es un problema mío con quién hablo. Escuchame, ¡reglamento hay uno solo, reglamento hay uno solo!”.

BF: “No, no, porque parece que yo no sé... Para mí es penal, Saracchi desestabiliza a Mazzanti”.

PV: “Acá Barbi dice que es penal”.

HG: “Bueno, está bien, la respeto pero no tenés razón. Listo, fenómeno”.

BF: “¡No, no, dijiste que yo no sé de esto! Para mí, vos no sabés nada Gallo, ¿qué querés que te diga? Para mí, vos tampoco sabés nada”.

HG: “Yo no sé nada, pero aquí en ninguna de las dos situaciones fue penal”.

BF: “Toda esta explicación no me importa, ¡fue un penalazo! Gallo siempre le habla a gente de la que no da nombres. Quedó clarísimo, Gallo, pero para vos no sabemos nada”.

HG: “No, por favor, no quise decir eso...”.

BF: “Acá te estamos dando el argumento de por qué es penal, pero no nos querés escuchar”.

HG: “¡Bueno, para mí no es penal!”.

Huracán dejó pasar la chance de trepar a la punta al empatar con Boca

Huracán y Boca igualaron 0 a 0, en el partido que disputaron esta noche, el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la vigésimo cuarta fecha de la Liga Profesional 2024.

Envuelto en un partido enrarecido, con la hinchada enojada y los jugadores y entrenadores peleados entre ellos, Hernán Mastrángelo pitó el final de un partido que repartió un punto para cada equipo y no conformó a ninguno. El equipo del DT Frank Darío Kudelka dejó pasar la oportunidad de treparse a la punta del campeonato y quedó a un punto de Vélez, mientras que Boca quedó a tres puntos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2025.

Brey, Advíncula, Rojo y “Pol” Fernández vuelven a ser titulares en Boca

El plantel de Boca se entrenó en la mañana de este lunes (25/11) en el predio de Ezeiza con miras al trascendental partido de este miércoles (27/11) ante Vélez, por la semifinal de la Copa Argentina, y el entrenador Fernando Gago ya tiene casi todo definido para ese choque, en el que volverán a ser titulares el arquero Leandro Brey, los defensores Luis Advíncula y Marcos Rojo, y el mediocampista Guillermo “Pol” Fernández.

En tanto, en el lateral izquierdo el técnico aún no definió si jugarán Marcelo Saracchi o Lautaro Blanco, aunque también es una posibilidad el ingreso como titular del colombiano Frank Fabra, cuya actuación ante Huracán (0 a 0) conformó al cuerpo técnico.

Gago ya decidió que el goleador uruguayo Edinson Cavani será titular y tiene dudas en el mediocampo con el ex Unión Kevin Zenón y el ex Newells Brian Aguirre.

Durante el ensayo de la mañana de este mismo lunes (25/11), algunos jugadores trabajaron con pelota, otros realizaron trabajos de recuperación y el cuerpo técnico aprovechó para ver la situación de los lesionados Aaron Anselmino y Miguel Merentiel.

Anselmino sufrió un desgarro en el isquitiobial izquierdo en el partido que Boca le ganó 2 a 0 a Sarmiento, en Junín, y Merentiel tuvo una lesión muscular grado 1 en el sóleo derecho en la previa del encuentro en el que el “Xeneize” venció a Unión 1 a 0.

Ambos están en pleno proceso de recuperación, aunque Anselmino tiene más chances de ser incluido en la lista de concentrados.

El plantel de Boca tiene previsto viajar hacia Córdoba este martes (26/11) a las 13 en un vuelo charter y en la capital mediterránea quedará alojado en el hotel Holiday Inn.

La probable formación para enfrentar a Vélez sería con: Leandro Brey; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi o Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Guillermo “Pol” Fernández, Ignacio Miramón o Kevin Zenón; Brian Aguirre o Kevin Zenón, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos.

