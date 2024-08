Tiembla Sebastián Vignolo: Morena Beltrán decidió que lo dejaría para irse con Blondel

TIEMBLASEBASTIANVIGNOLOMORENABELTRANDECIDIOQUELODEJARIAPARAIRSECONBLONDELFOTO1.jpg Sebastián Vignolo sufrirá la salida de Morena Beltrán en el programa ESPN F10 debido a su relación de pareja con el futbolista de Boca, Lucas Blondel.

La drástica decisión de Morena Beltrán por Lucas Blondel

“Fue lo que más inseguridad nos generó desde que estamos en pareja. La verdad es que yo amo mi trabajo y siento que tengo mucho todavía para dar, me falta un montón. Pero llegamos a la conclusión que sí, que me iría”, aseguró Beltrán en Sería Increíble, el ciclo de OLGA hoy a cargo de Damián Betular, Homero Pettinatto y Eial Moldavsky. Ante las insistentes preguntas de los integrantes del ciclo, la estrella de ESPN no dudó en responder y sorprendió a más de uno.