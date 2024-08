Ángel Di María se la pudrió a Louis van Gaal: Lo trató del "peor" DT

En todo momento él me mostraba lo negativo, las cosas malas, y todo eso me iba tirando para atrás. Hasta que llegó un día que me peleé, que le dije que no quería verlas más, que estaba haciendo las cosas bien, que por qué no me mostraba las cosas buenas. No le gustó cómo se lo dije y a partir de ahí empezó el problema. Ganamos 3-0, hacía un gol y una asistencia y al otro día me llamaba y me mostraba videos de los pases que erraba. Así constantemente. Yo dije: 'Bueno, erro pases, ¿qué le voy a hacer? No me pongas si no me querés poner'. Y así empezaron las discusiones, yo venía jugando bien y me limpió de un día para el otro En todo momento él me mostraba lo negativo, las cosas malas, y todo eso me iba tirando para atrás. Hasta que llegó un día que me peleé, que le dije que no quería verlas más, que estaba haciendo las cosas bien, que por qué no me mostraba las cosas buenas. No le gustó cómo se lo dije y a partir de ahí empezó el problema. Ganamos 3-0, hacía un gol y una asistencia y al otro día me llamaba y me mostraba videos de los pases que erraba. Así constantemente. Yo dije: 'Bueno, erro pases, ¿qué le voy a hacer? No me pongas si no me querés poner'. Y así empezaron las discusiones, yo venía jugando bien y me limpió de un día para el otro