¡Imposible! Morena Beltrán confesó cuántos partidos ve cada fin de semana

"A mí me cambia el humor" respondió Beltrán, a lo que Agustín Belachur sumó: "Morena Beltrán y Juan Simón son las dos personas que yo conocí que más partidos miran".

Es entonces que la periodista y novia del futbolista Lucas Blondel confesó que le gusta despertarse a la mañana y ver la Premier League, y reconoció que su fanatismo por ver fútbol no le sucede a todo el mundo. "¿No les pasa a ustedes que cuando pasa el tiempo y empezás a conocer gente que cuando tienen un momento libre no se ponen de fondo un partido o un programa deportivo? En esos momentos me doy cuenta de que realmente tengo un tipo de...", señaló entre risas.

Belachur indagó un poco más y le preguntó: "¿Cuántos partidos mirás por fin de semana? Un promedio". Lola del Carril se atrevió a tirar un número: "Cuatro... cinco", lanzó. Pero se quedó corta.

"No, seis", respondió Morena Beltrán, confirmando una vez más por qué es una de las periodistas que más sabe de ese deporte en el país.

