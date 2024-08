Gastón Edul se quedó con el Martín Fierro Digital por su contenido en RRSS

En su discurso de entrega dijo: "La verdad es que trabajé y soñé mucho tiempo con estar acá. No sabía en qué formato iba a ser, terminó siendo en digital, y me pone contento porque yo lo que trato de hacer es periodismo tradicional básico con las mismas reglas y códigos de siempre pero trasladado a plataformas. Twitter, Instagram, me sigue mucha gente por ahí".

También agregó: "Quiero agradecer a TyC, a Olga que me dio otro lugar importante para desarrollarme, a mi vieja, mi viejo, a Esteban (Edul, su hermano) que me hizo enamorarme de la profesión. Y a Guido (su otro hermano) que es mi alma gemela. Aguante la Selección Argentina, gracias".

